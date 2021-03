Uma geração habituada a ganhar em busca de um título inédito

As gerações no futebol jovem não são estanques. Há sempre alguém que fica pelo caminho e alguém que entra com o comboio em andamento, mas é indesmentível que esta geração do futebol português que se apresenta no Europeu de sub-21, cuja fase de grupos arranca nesta quarta-feira, na Eslovénia e na Hungria, está habituada a ganhar. Muitos dos jogadores convocados por Rui Jorge para este Europeu estiveram nas conquistas do Euro sub-17, em 2016, e do Euro sub-19, em 2018, e essa familiaridade com as vitórias (e de uns com os outros) pode empurrar a selecção portuguesa para o triunfo numa competição em que já foi finalista duas vezes, mas que nunca ganhou.