Falsa partida para o campeão do mundo

França empata em casa com a Ucrânia no arranque do apuramento para o Mundial 2022.

Dois anos e nove meses depois de se ter sagrado campeão do mundo na Rússia, a França iniciou a defesa do título com um empate. No Stade de France, os “bleus” não conseguiram melhor que um empate (1-1) frente à Ucrânia na primeira jornada do Grupo D da qualificação europeia, um arranque pouco auspicioso para uma selecção que é sempre favorita em qualquer jogo. Pelo contrário, este foi um empate bem saboroso para a selecção orientada por Andriy Schevchenko, que pontua naquele que será, à partida o seu jogo mais difícil e vê as suas hipóteses de qualificação directa para o Qatar aumentarem de forma significativa.

A França até começou melhor e colocou-se em vantagem aos 19’, num espectacular remate de Antoine Griezmann, sem qualquer hipótese para o guardião ucraniano Buschan. Mas a equipa de Deschamps, com todos os seus craques em campo (Mbappé, Griezmann, Giroud, entre outros) não conseguiu construir sobre essa vantagem e acabou por sofrer o golo do empate já na segunda parte, aos 57’. Sydorch recolheu uma bola perdida na área francesa, ensaiou um remate que parecia fraco e sem direcção, mas a bola bateu em Kimpembe e viajou de forma vagarosa até ao fundo da baliza de Lloris.

No outro jogo do agrupamento, também houve empate (2-2) entre Finlândia e Bósnia. Os finlandeses, alimentados pelos dois golos de Teemu Pukki, conseguiram levar a vantagem quase até ao fim, mas Stevanovic conseguiu salvar um ponto para os bósnios.

No Grupo A, o mesmo de Portugal, o Sérvia-República da Irlanda em Belgrado foi bem mais animado que o que estava a acontecer em Turim, com o triunfo a sorrir à selecção balcânica por 3-2. Mas foram os irlandeses a colocarem-se na frente aos 18’ por Alan Browne. A Sérvia conseguiu empatar antes do intervalo, por Vlahovic aos 40’, e conseguiu a reviravolta aos 69’, com um golo de Mitrovic, que viria a fazer o 3-1 pouco depois aos 75’. A Irlanda ainda conseguiu reduzir, por James Collins aos 86’, mas já não foi a tempo de salvar, pelo menos, o empate.