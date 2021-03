Tiago Rodrigues tem encontro marcado com Isabelle Huppert num Cerejal em Avignon

Nova criação do encenador português estreia-se a 5 de Julho na Cour d’Honneur do Palácio dos Papas, o epicentro do regressado festival. Espectáculo, que também conta com Isabel Abreu e com a dupla Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves, dos Clã, chega ao Teatro Nacional D. Maria II em Dezembro.