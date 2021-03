Quarta, na TV: Diários de Che Guevara, paisagens norte-americanas e Carlos do Carmo no mundo

CINEMA

Guia para Um Final Feliz

AXN, 16h37

Uma comédia romântica com argumento e realização de David O. Russell, a partir do livro de Matthew Quick. Depois de ter estado internado numa clínica psiquiátrica, Pat (Bradley Cooper) está empenhado em recomeçar. Volta para casa dos pais (Robert De Niro e Jacki Weaver) e tenta reconciliar-se com a ex-mulher (Brea Bee). Os seus planos caem por terra quando conhece Tiffany (Jennifer Lawrence, no papel que lhe deu o Óscar), que se debate com os seus próprios demónios.

Diários de Che Guevara

Cinemundo, 21h10

Em 1952, Ernesto Guevara, um estudante de medicina, parte numa mota com o amigo Alberto numa viagem pela América Latina que os levará de Buenos Aires à Venezuela. Será um tempo de descoberta e transformação. Alberto regressará ao trabalho com diferentes objectivos; Ernesto “Che” Guevara tornar-se-á num dos mais importantes líderes revolucionários do século XX. Realizado por Walter Salles, o filme baseia-se nos diários dos dois companheiros, em relatos da família de Che e nas memórias de Alberto, ainda vivo. Entre outros prémios, ganhou o BAFTA de melhor filme em língua não-inglesa e o Óscar de melhor canção original (Al otro lado del río, de Jorge Drexler).

Journeyman - Vontade de Vencer

Hollywood, 21h30

Matty Burton, campeão mundial de boxe, resolve defender o título num último combate, receber o dinheiro e dedicar-se à mulher e à filha recém-nascida. É declarado vencedor mas, a seguir, sente-se mal, é hospitalizado e fica em coma. Ao despertar, depara-se com sequelas difíceis de superar. É o início da maior e mais agonizante luta da sua vida. Com Paddy Considine a escrever, realizar e protagonizar, o filme conta também com os actores Jodie Whittaker, Tony Pitts, Anthony Welsh e Paul Popplewell.

A Comédia de Deus

TVCine Edition, 22h

João César Monteiro recupera o personagem criado em Recordações da Casa Amarela para protagonizar mais um filme corrosivo e irónico, que lhe valeu o prémio do júri do Festival de Veneza de 1995. João de Deus é agora mestre e gerente de uma gelataria de Lisboa, para a qual inventa diversas especialidades.

SÉRIE

Superman & Lois

TVCine Action, 22h10

O Super-Homem e Lois Lane são pais de dois adolescentes que estão prestes a descobrir a verdade sobre o pai. Depois de anos em Metropolis, mudam-se para Smallville e começam de novo a vida. É esta a premissa da série do canal CW, com Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch nos principais papéis.

DESPORTO

Futebol: Mundial 2022

RTP1, 19h37

Directo. Portugal inicia a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo do Qatar de 2022 diante do Azerbaijão. Inicialmente marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, o jogo foi mudado para a cidade italiana de Turim, devido às restrições de voo. A equipa liderada por Fernando Santos desloca-se assim à casa da Juventus, onde actua o capitão da selecção portuguesa, Cristiano Ronaldo. Além do Azerbaijão, a brigada das “quinas” tem pela frente, no Grupo A, a Sérvia, a República da Irlanda e o Luxemburgo.

DOCUMENTÁRIOS

Natureza Mágica

RTP2, 16h02

Nas Montanhas Rochosas de Alberta situa-se o parque nacional mais antigo do Canadá. Florestas, glaciares e montanhas compõem a beleza da paisagem, que foi filmada ao longo de um ano por uma equipa germano-canadiana. É no Parque Nacional de Banff que começa uma viagem em cinco episódios por reservas naturais do território norte-americano. As próximas paragens são os parques de Kluane, Waterton-Glacier, Denali e Yellowstone. Para ver de segunda a sexta-feira.

Foto Natureza Mágica

Carlos do Carmo - Um Homem no Mundo

TVCine Edition, 16h05

Assinado por Ivan Dias, acompanha um ano na vida de Carlos do Carmo (1939-2021): o da consagração, da celebração das cinco décadas de actividade e da atribuição do Grammy Latino de Carreira, que foi receber a Las Vegas a 19 de Novembro de 2014. O título alude a dois álbuns feitos em parceria com José Carlos Ary dos Santos: Um Homem na Cidade (1977) e Um Homem no País (1983). Incidindo na projecção do fadista além-fronteiras, o filme assume-se como uma espécie de último tomo da trilogia idealizada.

Renoir e a Menina com Laço Azul

RTP2, 23h41

O documentário de Nicolas Levy-Beff e Nadine Lermite analisa A menina com laço azul, pintura de Renoir que, até alcançar o estatuto de obra-prima do impressionista francês, teve um percurso tumultuoso, que incluiu o roubo, pelos nazis, na II Guerra Mundial (é um dos quadros resgatados no filme The Monuments Men - Os Caçadores de Tesouros).