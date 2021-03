IndieLisboa passa de Abril para Agosto

A edição 2021 do IndieLisboa já não se vai realizar nas datas originalmente anunciadas, passando a ter lugar de 21 de Agosto a 6 de Setembro.

A organização do certame lisboeta repete assim a solução encontrada em 2020: uma transferência para o final do Verão que permitiu montar com sucesso uma edição presencial pelo meio da “primeira vaga” de covid-19, sem que isso tenha implicado alterações significativas na sua programação e estrutura.

O atraso radica, segundo comunicado enviado à imprensa, na proximidade entre as datas inicialmente anunciadas – 29 de Abril a 9 de Maio – e a reabertura das salas de cinema, prevista para 19 de Abril, e nas limitações daí resultantes. O festival confirmou o seu regresso em 2021 às salas habituais – cinemas Ideal e São Jorge, Cinemateca Portuguesa e Culturgest – e pretendera originalmente voltar às datas que ocupa no calendário de festivais desde a sua segunda edição. Mas, face ao confinamento que só agora começa a aliviar-se, optou por adiar a sua realização para um momento em que, se tudo correr bem, a exibição de cinema estará já mais normalizada.

A 18.ª edição do festival tem até agora como única confirmação a retrospectiva dedicada à cineasta Sarah Maldoror, figura importante do cinema africano e do cinema activista, falecida aos 91 anos de idade em Abril de 2020. É no entanto de esperar que a edição 2021, cujo programa se encontra ainda em fecho, vá “beber” aos festivais de Roterdão e Berlim, que decorreram virtualmente no início deste ano e apresentaram primeiras, segundas e terceiras obras muito fortes – sendo precisamente esse o território em que o Indie se costuma movimentar.

A organização anunciou igualmente a realização em finais de Abril, na Cinemateca Portuguesa, de uma sessão especial de antecipação da retrospectiva Sarah Maldoror. E promete mais novidades para breve.