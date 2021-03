Um dos capítulos de Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, em nova edição

Esta obra, uma das referências do movimento neo-realista português, foi publicada pela primeira vez há 80 anos. A Quetzal lança na quinta-feira, 25 de Março, uma nova edição com capa dura e com uma ilustração de Daniel Silvestre da Silva. Este romance deu-nos personagens como Gaitinhas, Guedelhas, Gineto, Maquineta ou Saguí e traz um prefácio do editor Francisco José Viegas. Aqui fica o quarto capítulo.