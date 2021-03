Reunião do Infarmed: Um em cada cinco portugueses disse sentir-se ansioso, agitado ou triste

Um em cada cinco portugueses sente-se todos ou quase todos os dias ansioso, agitado ou triste. O retrato foi traçado na reunião desta terça-feira do Infarmed, que junta peritos e políticos na análise da situação epidemiológica do país, por Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.

A especialista falou sobre as percepções sociais sobre a covid-19 e, segundo avançou, o estado de saúde geral piorou, com um em cada cinco portugueses a afirmar que todos ou quase todos os dias se sentiu ansioso, agitado ou triste. Este indicador apresentou variações ao longo do tempo, e esteve melhor no Verão (“pós primeira onda”) e na altura do Natal.

Em termos da percepção da saúde em geral, o indicador manteve-se estável, ainda que tenha registado algumas oscilações. Os piores estados de saúde foram identificados entre os mais velhos. No caso da saúde mental, os mais afectados foram as mulheres e os mais novos.

Apresentando os indicadores acerca dos comportamentos dos portugueses, a especialista notou uma “melhoria dos indicadores de comportamento ao longo da pandemia” – a única queda verificou-se na quinzena das festas natalícias, mas recuperou.

Nas últimas duas ou três quinzenas verificou-se um ligeiro aumento dos comportamentos de risco – nomeadamente no uso de máscara quando se sai de casa e se está com outras pessoas. Isso é mais visível entre os mais jovens.

"Evitar visitas a familiares e amigos” e “ficar em casa” foram as medidas mais difíceis de cumprir

Quanto à percepção da capacidade de resposta dos serviços de saúde, verificaram-se grandes variações ao longo do tempo, com piores indicadores em Outubro e Janeiro (quando se verificou também uma grande incidência). Neste momento, verificou-se uma recuperação acentuada, com valores próximos a Setembro e particularmente elevados nos mais novos. São os homens com menos de 65 anos e formação superior que, quando questionados sobre a adequação das medidas decretadas pelo Governo, afirmam que são desadequadas.

Sobre a facilidade na adopção das medidas, Carla Nunes assinalou que “evitar visitas a familiares e amigos” e “ficar em casa” são as medidas que apresentam maior dificuldade de adopção por parte dos portugueses inquiridos. As características que melhor descrevem o perfil das pessoas que identificaram como difícil ou muito difícil não visitar amigos são pessoas com menor escolaridade; pior estado de saúde mental; maiores dificuldades de distanciamento; que consideram as medidas do Governo desadequadas; que estão em trabalho presencial total ou parcial.

Será importante adoptar uma “estratégia de sensibilização” direccionada a esta medida e a este perfil, indica a especialista.

Os mais velhos e as pessoas que têm consciência de que há um risco de se infectaram foram as que lidaram melhor com a medida que impedia visitar familiares e amigos.

Nos último dias, houve um aumento “importante” da testagem

Antes, na reunião, o médico de Saúde Pública do Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge e Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, adiantou, sobre outro tópico, que nos últimos dias, verificou-se um “aumento importante da testagem em função dos testes de antigénio” e uma estabilização da testagem com testes PCR. O aumento “muito recente do número de testes de antigénio realizados corresponde também à massificação da testagem no contexto da retoma da actividade escolar”, disse.

O especialista explicou ainda que houve uma testagem mais abrangente em vários sectores, nomeadamente nos estabelecimentos prisionais (14.700 testes realizados; positividade a rondar os 7%); escolas (mais de 80.000 testes realizados; positividade inferior a 0,1%); colaboração com presidência do conselho de ministros (positividade de 1,4%); Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (cerca de 60.000 testes realizados; positividade de 4,5%); estabelecimentos residenciais para idosos (150.000 testes realizados e 2627 positivos).

Ricardo Mexia sublinhou também que o ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças) recomenda que a taxa de positividade se situe abaixo dos 4%. Em Portugal, “esta situação foi evoluindo ao longo do tempo”, tendo o país atingido “níveis de positividade bastante elevados, com o pico a ser atingido a 31 de Janeiro com 19,96% de positividade”.

No dia 19 de Março, a taxa de positividade a sete dias, de acordo com o estipulado pelo ECDC (número de novos casos a dividir pelo total de testes), estava nos 1,4%.

Porém, segundo uma análise feita com base apenas no número de testes positivos e no total de testes, a 19 de Março Portugal registava uma taxa de positividade global de 1,2%, com este valor a aumentar, conforme seria “expectável”, para 2,3% no que diz respeito apenas aos testes PCR. Atendendo apenas aos testes de antigénio, a positividade fixou-se em 0,3%.

Task force para coordenar estratégia de testagem vai reunir-se quinta-feira