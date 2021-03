PSP e GNR passam 700 multas por dia na primeira semana de desconfinamento

Entre as 4901 contra-ordenações, num total que dá uma média de 700 por dia, preponderam o incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, seguido da circulação indevida entre concelhos. No caso dos particulares, as coimas podem variar entre os 200 e e os mil euros.

De festas ilegais na praia com direito a álcool, aos ajuntamentos em restaurantes, passando pelos simples passeios sem justificação prevista na lei e galgando fronteiras concelhias, mesmo no período em que está interdita a circulação entre concelhos: na primeira semana de desconfinamento, entre as zero horas do dia 14 e a meia-noite do dia 21 de Março, a PSP e a GNR instauraram um total de 4901 autos de contra-ordenação.