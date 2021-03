Das pessoas com mais de 80 anos, 70% ainda não estão completamente imunizadas

Há 471.204 pessoas que já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 em Portugal, mais 107.681 do que semana anterior – o que significa que 5% da população portuguesa já se encontra imunizada. Grande parte dos idosos com mais de 80 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina (61%), mas só 30% das pessoas dessa faixa etária estão imunizadas com as duas doses. A informação foi avançada no relatório semanal de vacinação para a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.

Na última semana, foram vacinadas 79.357 pessoas. No total, 942.825 pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina desde o início do plano de vacinação, a 27 de Dezembro de 2020, o que se traduz em 9% da população portuguesa.

Das 1.713.540 doses recebidas até ao momento, 1.462.079 já foram distribuídas pela população, correspondendo a cerca de 85% das doses.

A faixa etária que abrange pessoas com mais de 80 anos permanece a mais avançada na vacinação, sendo que 61% destes idosos (415.341 pessoas) já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina. Nos últimos sete dias a percentagem de pessoas desta faixa completamente imunizadas duplicou, mantendo-se agora nos 30% (205.399).

O Norte foi a região que vacinou mais pessoas na última semana, com 68.257 doses administradas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 53.221 vacinações. O Centro contabilizou mais 39.894 doses administradas, o Alentejo 11.297, e o Algarve 5621. Nas ilhas, a Madeira inoculou mais 5449 pessoas, e os Açores mais 3267.

Vacinação de professores e pessoal não docente arranca este fim-de-semana

Depois de ter sido retomado o uso da vacina da AstraZeneca na segunda-feira, suspensa na semana passada, o processo de vacinação do pessoal docente e não docente dos estabelecimentos públicos e privados terá início no próximo fim-de-semana (dias 27 e 28 de Março).

A task force que coordena o processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal pretende vacinar perto de 280 mil docentes e não docentes do público e do privado, começando já neste fim-de-semana com apenas o primeiro grupo, de 78.700 pessoas, e continuando no fim-de-semana a seguir à Páscoa.

Os professores e funcionários das escolas vão receber um SMS para agendar a vacinação esta quarta-feira. Segundo o comunicado divulgado pelo Ministério da Educação, terão, obrigatoriamente, de responder a esta mensagem de texto até quinta-feira.

Na reunião de especialistas no Infarmed desta terça-feira, o responsável pela task force ​que coordena o processo da vacinação contra a covid-19 em Portugal, o vice-almirante Gouveia e Melo, afirmou que Portugal já recebeu 1,7 milhões de vacinas destinadas ao continente e 95 mil para os arquipélagos. Dessas, já foram administrados 1,3 milhões. Esta semana vão ser administradas 277 mil vacinas, sendo que 28% do pessoal das escolas deverá ser vacinado até ao final da semana. Pelo menos 63 mil são da AstraZeneca – para compensar a semana em que não foram administradas vacinas daquela farmacêutica.