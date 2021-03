“Estou desde as duas e tal sem comer, sem vir a casa” — cerco policial termina com suspeitos ainda em fuga

Foi pelas oito e meia que os quatro agentes da PSP que bloqueavam a rua de acesso ao bairro se afastaram. Dezenas de moradores aguardavam no passeio e conjecturavam sobre como passariam a noite. Um deles, acompanhado pela mulher e um filho bebé, olhava para a arcada de um prédio e dizia: “Hoje vamos dormir aqui.” Outra moradora que já admitira estar desde o meio-dia ali à espera não aguentou mais e correu para um matagal próximo. “Tenho a bexiga a rebentar-me.”



Por fim, um agente fez sinal e foi uma torrente. Houve algumas palmas, breves festejos, mas os gritos eram sobretudo de frustração. “Estamos aqui desde as 11h”, ouvia-se a várias pessoas. “A gente trabalha, tenham respeito.”

Dentro do bairro, onde não há luz que alumie o caminho, os regressados percorrem os trilhos enlameados de volta a casa. As habitações são precárias, de tijolo à mostra e telhado de zinco, as ruas são paletes e escombros de construções passadas. A mãe com o filho no marsupial explica que só moram ali há dois meses, que fora do bairro lhes exigiram três rendas de avanço e fiador.

Argentina Cruz habita aqui há 30 anos. “Muita gente pensa que os moradores os bairros são ignorantes, que não sabem os seus direitos e os seus deveres”, comenta.

A filha, Judite, que teletrabalha para uma companhia de seguros, explica que estava em casa quando ouviu uns tiros. Passava pouco do meio-dia. “Às vezes há intervenções aqui no bairro”, afirma, para dizer que não ligou muito. Só quando saiu para comprar qualquer coisa para o almoço é que se apercebeu do aparato. A polícia tinha cercado o aglomerado de casas, não deixava ninguém entrar ou sair. “Em momento algum a polícia chegou ao pé de nós para nós dizer o que se estava a passar.”

Daí o comentário de Argentina, que acrescenta: “Estou desde as duas e tal sem comer, sem vir a casa.”

Judite conseguiu voltar para casa. Perguntou aos agentes se na esquadra lhe passavam uma justificação para faltar ao trabalho e acabou por regressar sem problemas. Mais tarde saiu para ir buscar os filhos à creche. “Se fosse num prédio, a polícia ia bater às portas a avisar o que se estava a passar, a dizer para as pessoas ficarem em casa. Não é porque vivemos num bairro que não devemos ser informados”, indigna-se. “Eu soube de tudo o que se estava a passar pela televisão.”

Argentina garante que o bairro é por regra pacífico. Manteve-se mais ou menos estável até há uns anos, não sabe precisar quantos, agora é que tem crescido em tamanho e população. “De há um tempo para cá começou a história da maldita droga”, diz. E Judite concorda: “A polícia agora passa cá todas as noites.”