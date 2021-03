Covid-19: Portugal regista 434 novos casos e dez mortes

O país somou, na segunda-feira, 434 novas infecções por covid-19 e dez mortes provocadas pelo vírus, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde já detectaram 818.212 casos e foram registados 16.794 óbitos.

Na segunda-feira, o número de internamentos voltou a diminuir. Há agora 743 pacientes a receber cuidados médicos, com 159 doentes em cuidados intensivos, menos seis do que na última actualização dos dados epidemiológicos.

Foram consideradas recuperadas 1212 pessoas, num total de 769.086 desde os primeiros casos de infecção em Portugal.

De acordo com as mais recentes medições epidemiológicas, o país mantém-se na “zona verde”. Actualmente, o índice de transmissibilidade – conhecido como R(t) – mantém-se abaixo de 1, a meta estabelecida por António Costa como potencial travão para o descofinamento. Em Portugal Continental, este valor está actualmente nos 0,88, subindo para 0,89 se juntarmos aos cálculos os arquipélagos da Madeira e Açores.

Relativamente à taxa de incidência – que deverá permanecer abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias –, o país também se mantém na área verde. Neste momento, Portugal Continental regista 70,3 casos por 100 mil habitantes. Se contabilizarmos também Madeira e Açores, esta contabilização sobe para 81,3, valor abaixo da meta estabelecida no plano de desconfinamento.

Esta segunda-feira também viu uma descida no número de infecções activas: há actualmente 32.332 casos de covid-19 em Portugal, menos 788 do que no domingo. Também os contactos sob vigilância registaram uma redução, sendo agora 12.918, menos 162 do que no último boletim da DGS.

O boletim de segunda-feira, com os dados respectivos ao domingo, mais 16 mortes e 248 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Este número de infecções foi o mais baixo em seis meses.