Vladimiro Feliz é o candidato do PSD à Câmara do Porto

A concelhia do PSD-Porto aprovou a noite passada, por unanimidade, o nome de Vladimiro Feliz como candidato do partido à presidência da câmara. Na verdade, foi uma espécie de ratificação ao contrário, uma vez que o líder do PSD, Rui Rio, já assumira que não prescindia de ser ele a escolher os candidatos das principais autarquias do país, como Lisboa e Porto.

Vladimiro Feliz, de 47 anos, que foi vice-presidente da Câmara do Porto na fase final do mandato de Rio à frente da autarquia portuenses, é engenheiro mecânico, trabalhou nas OGMA - e Indústria Aeronáutica de Portugal no início da carreira e é, actualmente, director de Sistemas de Informação e de responsável da Área de Smart Cities no CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento. No município do Porto, com Rui Rio - que em entrevistas recentes ao Observador e ao Porto Canal o descreveu como um dos melhores vereadores que teve e alguém que procura sempre ouvir - Vladimiro Feliz foi, entre outros cargos, director municipal de Sistemas de Informação, vereador da Educação, Juventude e Inovação, vereador do Ambiente e Serviços Urbanos, vereador do Turismo, Inovação e Lazer e presidente da administração da PortoLazer.

Esta tarde, Rui Rio apresenta em conferência de imprensa uma nova série de candidatos autárquicos do PSD, a concelhos do norte do país, mas ainda não é claro se o candidato à Câmara do Porto estará já entre eles. Apresentados esta terça-feira, com certeza, serão os nomes do ex-seleccionador nacional de futebol António Oliveira, como candidato do PSD à Câmara de Vila Nova de Gaia, e do líder da Confap - Confederação Nacional das Federações e Associações de Pais, Jorge Ascenção, como cabeça de lista para a Câmara de Gondomar, como o PÚBLICO tinha avançado. Durante a noite foram aprovados em reunião da comissão política distrital alargada do PSD em Seroa, no concelho de Paços de Ferreira, merecendo “grande consenso”, disse à Lusa fonte próxima da comissão política distrital dos sociais-democratas.

De acordo com a mesma fonte, por voto secreto, os 27 dirigentes sociais-democratas presentes na reunião, aprovaram, ainda, os nomes de dois ex-deputados e dois actuais autarcas de juntas de freguesia.

A Valongo concorrerá o ex-deputado Miguel Santos, que foi mandatário de Santana Lopes na corrida à liderança do PSD, enquanto a Lousada avançará o também ex-deputado Simão Ribeiro que foi líder da JSD nacional.

Esta noite foram também aprovados os nomes de Alexandre Costa, presidente da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira, para candidato à câmara deste município, o de Vítor Vasconcelos, presidente da Junta de Freguesia de Airães, para Felgueiras.