PSD avança com Baptista Leite para Sintra

Ricardo Baptista Leite, médico e vice-presidente da bancada do PSD, será o candidato autárquico do partido a Sintra, noticiou o Observador e confirmou o PÚBLICO junto de fontes sociais-democratas.

O social-democrata ganhou notoriedade no último ano por causa da pandemia e Rui Rio considerou que era uma figura nacional que podia ir a jogo com Basílio Horta, eleito pelo PS. Para trás, fica a hipótese de Marco Almeida, actual vereador em Sintra, ser o cabeça de lista dos sociais-democratas.

O nome de Ricardo Baptista Leite aparecia bem colocado em sondagens para as eleições autárquicas no município, que é um dos mais populosos do país.

Com dupla cidadania (portuguesa e canadiana), militante em Cascais, Ricardo Baptista Leite, 40 anos, foi eleito deputado pela primeira vez em 2011. Foi apoiante de Rui Rio nas eleições internas e tornou-se porta-voz da área da saúde no conselho estratégico nacional do PSD, órgão consultivo da comissão política de Rui Rio.

Entre 2015-2017 exerceu as funções de vice-presidente e depois vereador da Câmara Municipal de Cascais com os pelouros de estratégia local de saúde, parcerias académicas, relações internacionais (incluindo diplomacia económica), juventude (Cascais Capital Europeia da Juventude 2018) e promoção de emprego, de acordo com a sua biografia.

Ricardo Baptista Leite foi uma das três figuras sociais-democratas acusadas pelo primeiro-ministro de liderarem uma “campanha internacional contra Portugal”.