Presidentes de todas as freguesias de Castelo Branco declaram “apoio incondicional” a Luís Correia

Posição conjunta de eleitos do PS e não só dá força à ideia de que o autarca, que perdeu o mandato por contratar empresa do pai, pode recandidatar-se como independente.

Os 19 presidentes de juntas e uniões de freguesia de Castelo Branco manifestaram nesta terça-feira solidariedade para com o ex-presidente da câmara Luís Correia, elogiaram o trabalho desenvolvido e garantiram que este conta com “um grande apoio” da população.

Num manifesto de apoio e de solidariedade ao ex-presidente socialista da Câmara de Castelo Branco, os 19 autarcas eleitos pelo PS e por movimentos independentes afirmam que Luís Correia “liderou e deu início” a um projecto autárquico de 12 anos, “onde as freguesias são elementos integradores e estratégicos no desenvolvimento do concelho”. “Há oito anos, e em alguns casos há quatro, iniciámos este projecto que ainda está em curso e queremos que seja bem terminado, razão pela qual o dr. Luís Correia tem o nosso apoio incondicional”, afirmam.

A 21 de Julho de 2020, o Tribunal Constitucional, dando sequência a recursos do autarca após decisões do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco e do Supremo Tribunal Administrativo, confirmou a perda de mandato de Luís Correia, após este ter assinado, na qualidade de presidente da câmara, dois contratos com uma empresa detida pelo seu pai. Depois, já em 4 de Fevereiro, o Tribunal de Castelo Branco absolveu Luís Correia, que estava acusado de prevaricação em co-autoria com dois empresários, um deles o seu pai.

Agora, os autarcas daquelas freguesias sublinham que o manifesto de solidariedade e apoio ao ex-presidente da Câmara de Castelo Branco surge porque Luís Correia “conta com um grande apoio do povo e os albicastrenses revêem-se na estratégia implementada durante os seus mandatos”.

De entre as várias razões avançadas no manifesto, os subscritores realçam os conhecimentos de Luís Correia sobre as necessidades da população do concelho, “a boa gestão” dos dinheiros públicos do município, a “dedicação à causa pública”, o trabalho desenvolvido em todas as freguesias, “a capacidade de liderança e a confiança depositada nos presidentes de junta”.

À Lusa, o ex-presidente da Câmara de Castelo Branco mostrou-se sensibilizado com a solidariedade manifestada pela totalidade dos presidentes de junta e de uniões de freguesia do concelho.

Questionado sobre uma eventual candidatura às eleições autárquicas após este manifesto de solidariedade e de apoio, Luís Correia afirmou que ainda não tomou nenhuma decisão. “Estou tranquilo. Continuo a achar que, enquanto cidadão, tenho os meus direitos e, neste momento, não descarto qualquer direito que me assiste enquanto cidadão”, afirmou.

O ex-autarca confirmou ainda que foram as próprias estruturas nacionais do PS a comunicar-lhe que não contavam com a sua recandidatura nas eleições autárquicas.