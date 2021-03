Pedro Morais Soares substitui Gonçalves Pereira na bancada do CDS

O ex-secretário-geral do CDS, Pedro Morais Soares, vai substituir João Gonçalves Pereira na bancada parlamentar do partido. Gonçalves Pereira anunciou a renúncia ao cargo para ficar disponível para o combate autárquico - embora não tenha a garantia de ser integrado nas listas da coligação com o PSD - e mantém uma relação tensa com Francisco Rodrigues dos Santos.

Ao contrário de João Gonçalves Pereira, Pedro Morais Soares tem boas relações com o líder do CDS.

Pedro Morais Soares já foi deputado e preside à Junta da União de Freguesias de Cascais e Estoril, dois cargos que voltará, assim, a acumular. O autarca acredita que a sua entrada no Parlamento poderá trazer benefícios às populações no momento em que se discute a descentralização de competências do Estado central para as autarquias. “A minha missão é levar o país real e a política de proximidade para a Assembleia da República numa altura em que as autarquias se vêem na obrigação de colmatar as falhas do Governo ou até mesmo a substituí-lo nas ausências no âmbito da gestão da pandemia”, afirmou ao PÚBLICO.

Com 43 anos, jurista, Pedro Morais Soares foi deputado na legislatura entre 2011 e 2015, director de campanha distrital da coligação Portugal à Frente (PSD/CDS) e secretário-geral do partido durante a liderança de Assunção Cristas. Foi vereador na Câmara de Cascais em 2006 e em 2009 foi eleito presidente da Junta de Freguesia do Estoril, tendo sido reeleito em 2013. Com a agregação de freguesias, Pedro Morais Soares candidatou-se à União de Freguesias de Cascais e Estoril em 2017, tendo reforçado a maioria. Na semana passada, o autarca apresentou a sua candidatura a mais um mandato no âmbito da mesma coligação entre PSDe CDS.

Pedro Morais Soares concorreu em quarto lugar na lista do CDS de candidatos a deputados por Lisboa, seguido por Isabel Galriça Neto e Sebastião Bugalho. A partir de 31 deste mês, o autarca junta-se aos outros deputados do CDS que formam a bancada: Telmo Correia (líder do grupo parlamentar) João Almeida, Cecília Meireles e Ana Rita Bessa.