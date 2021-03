Romaria d’Agonia volta às ruas e tem 500 euros para o melhor cartaz

Tal como aconteceu nas edições anteriores, o tema do cartaz é livre e as candidaturas podem ser enviadas até 21 de Maio. A proposta vencedora vai representar as festas da Romaria d’Agonia, que este ano se celebram online e na rua.

A comissão de festas da Romaria d'Agonia, em Viana do Castelo, anunciou a abertura do concurso para a concepção do cartaz das festas que decorrem entre 19 e 22 de Agosto, “com programa ao vivo e momentos online".

Em 2020, e pela primeira vez em 250 anos de história, a romaria foi celebrada apenas em formato digital por causa da pandemia de covid-19, tendo apenas o dia 20 de Agosto, dedicado à padroeira dos homens do mar, sido celebrado presencialmente, com uma missa campal junto à igreja de Nossa Senhora d'Agonia, mas com limitações. Em comunicado, a comissão de festas adiantou que depois de, em 2020, o mote da romaria ter sido “Sentir as festas d'Agonia”, em 2021 se admite que “já será possível também vivê-las, embora ainda com restrições”.

“Sabemos do constrangimento que foi fazer a romaria totalmente através da Internet e acreditamos que este ano já será possível voltar a ter alguns momentos com público. Mas temos de ser responsáveis e admitir que a segurança de todos está primeiro, pelo que temos de avaliar a evolução da pandemia nos próximos meses, antes de tomar decisões”, afirmou António Cruz, presidente da comissão de festas, citado na nota.

Para “os quatro dias de festas previstos para este ano, o programa será assim presencial e online, mas ainda não está fechado”. “Os momentos que terão público vão depender da evolução da situação epidemiológica e serão decididos, naturalmente, em articulação com as autoridades de saúde”, acrescentou António Cruz.

O concurso para a concepção do cartaz da edição 2021 prolonga-se até 21 de Maio. Segundo a comissão de festas, este ano, a “aposta na desburocratização do processo” permite “aos candidatos submeter as propostas, pela primeira vez e dentro deste período”, através do website oficial da celebração.

“É mais um passo para simplificar o processo e termos cada vez mais e melhores propostas. Queremos que o processo de selecção do cartaz, que depois percorre todo o mundo a anunciar a romaria, seja de facto facilitado pela qualidade das propostas”, sublinhou António Cruz. Tal como em 2019 e 2020, o concurso público para a escolha do cartaz oficial da Romaria de 2021, promovido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, VianaFestas e Comissão de Festas, tem tema livre.

O cartaz será seleccionado por um júri que vai avaliar vários critérios, nomeadamente a eficácia da mensagem, originalidade e criatividade, ou a qualidade técnica e estética das propostas, de acordo com o regulamento. A proposta vencedora, conhecida no mês de Junho, vai receber um prémio de 500 euros e tornar-se no “cartaz oficial” da Romaria da Nossa Senhora d'Agonia.

Em 2020, “com um programa totalmente online, os vários momentos da romaria foram vistos nos cinco dias de festa 1.100.000 vezes, por utilizadores de vários países”. “Apesar da falta do típico rebuliço das festas, a transmissão dos vários quadros típicos da festa permitiu minimizar a ausência”, sustenta a comissão de festas. A Romaria em honra de Nossa Senhora da Agonia realiza-se, anualmente, na cidade de Viana do Castelo, desde 1772 e desde 1783 que ocorre em Agosto.