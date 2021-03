Queres aprender programação? A CDI Portugal tem um curso grátis para ti

As inscrições para o curso online em programação com App Inventor são feitas na plataforma Recode e já estão abertas. Formação tem um total de 40 horas e é gratuita.

Um curso online de programação, totalmente em português, em App Inventor — ​software de código desenvolvido pela Google para a criação de aplicações Android — é a mais recente aposta da CDI Portugal, entidade responsável por projectos como a competição Apps for Good ou o Centro de Cidadania Digital, em Valongo.

A ideia, explica ao P3 Inês Santos, gestora do projecto, é possibilitar “uma primeira introdução à lógica da programação e perceber como é que ela funciona”, ao mesmo tempo que os estudantes aprendem um pouco mais sobre o MIT App Inventor.

A formação tem um total de 40 horas, é totalmente gratuita e destina-se a qualquer pessoa. “Não existe limite de idade nem idade inferior”, sublinha. Quem estiver interessado deve registar-se na plataforma e-learning Recode inserida no programa Switch to Innovation. Os cursos são feitos num formato simples e intuitivo para que os formandos compreendam os conceitos que estão a ser tratados. Aprender a lógica da programação, saber o que é um algoritmo e aplicar na prática os conhecimentos da aplicação estão entre os objectivos.​

Foto CDI Portugal

Depois de completada a formação, o estudante deve preencher um questionário final de avaliação das competências e conhecimentos que foram adquiridos durante o curso para poder descarregar o certificado assinado pelo CDI Portugal, movimento Recode e empresas da área da tecnologia como a Microsoft e o Project Management Institute – Educational Foundation.

Este não é o primeiro curso disponibilizado gratuitamente pela CDI Portugal. A plataforma conta, para já, com dez formações: “Introdução ao Mundo Digital, onde é possível conhecer o potencial da internet e das redes sociais, Gestão de Projectos e Apps com Impacto, que ajuda a desenvolver ideias de soluções digitais para desafios sociais, e o curso Hackear o Futuro, que trabalha as competências profissionais e explora o mundo do empreendedorismo” são algumas delas, esclarece a entidade, em comunicado.

Durante os próximos meses a empresa vai disponibilizar mais cursos online gratuitos da área da tecnologia e literacia digital, competências importantes “para o mercado de trabalho e mundo académico”. Cursos de realidade virtual e aumentada são as apostas de Abril e Maio, adianta Inês Santos.

Texto editado por Amanda Ribeiro