Covid-19: nos EUA, há uma empresa a oferecer donuts a quem já está vacinado

A Krispy Kreme, uma cadeia norte-americana, vai oferecer um donut aos clientes que apresentem os certificados de vacinação contra o novo coronavírus.

A oferta vai prolongar-se até ao final de 2021, diz a empresa norte-americana, sediada no estado da Carolina do Norte, em comunicado. Os clientes podem mostrar os certificados em qualquer loja Krispy Kreme nos Estados Unidos da América, que adira à promoção, todos os dias, durante o resto do ano, para receberem um donut Original Glazed por dia.

A campanha de marketing é uma das primeiras deste tipo entre os comerciantes, à medida que os estados alargam o acesso às vacinas contra o SARS-CoV-2 para cumprirem o prazo de 1 de Maio do Presidente Joe Biden. Outras empresas ofereceram descontos aos profissionais de saúde e transporte para os consumidores chegarem aos centros de vacinação, mas a campanha da Krispy Kreme, especificamente direccionada a pessoas vacinadas, é uma novidade. O Wall Street Journal noticiou uma outra promoção semelhante, lançada na semana passada pela aplicação Drop, que dá um vale em recompensas aos utilizadores que publiquem uma selfie a serem imunizados.

“Todos queremos esquecer a covid-19 o mais rápido possível e nós queremos apoiar todos os que fazem a sua parte para tornar o país seguro, vacinando-se assim que a vacina esteja disponível para eles”, explica Dave Skena, director de marketing de Krispy Kreme. A empresa também vai oferecer até quatro horas de tempo livre pago aos seus funcionários para receberem as vacinas, bem como distribuir donuts por centros de vacinação nas próximas semanas, para trabalhadores e voluntários da área da saúde.

Há ainda outra promoção: a Krispy Kreme vai dar um café médio e um donut todas as segundas-feiras, de 29 de Março a 24 de Maio, sem qualquer custo, para “ajudar os americanos a ter uma boa semana de folga nestes tempos difíceis”.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post