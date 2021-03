Cruzes e aventais: para os anais do populismo inconsequente

No âmbito da discussão na especialidade do projecto de lei do PAN, admitido em 16/12/2019, veio o PSD, no que parecia ser mais um processo legislativo destinado a andar a passo de caracol, agitar as águas com aquilo que me parece ser de um enorme populismo inconstitucional e demonstrativo de uma certa forma de encarar o exercício de funções públicas que faz com que as/os mais capacitados fujam como diabo da cruz.