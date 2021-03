Era só o que faltava!

O presidente dos CTT, em declaração ao PÚBLICO, pede ao Estado compensação por perda de receitas devido à pandemia. Está bem presente na minha memória que, logo após a privatização dos CTT, nos anos seguintes foram distribuídos aos accionistas dividendos obscenos, muito acima dos resultados do exercício, dinheiros provavelmente de reservas resultantes de anos anteriores à privatização, assim como da venda de património.

Diz o presidente dos CTT que não está zangado com ninguém, mas eu estou zangado, e muito mais ficarei se aqueles que nunca falham com os impostos devidos forem mais uma vez contribuir para o enriquecimento dos que nunca perdem e tudo ganham. Porque é que os accionistas dos CTT não devolvem os dividendos que receberam indevidamente nos primeiros anos? Se mantivessem as reservas não precisavam, agora, de estender a mão ao Estado.

João Francisco Pereira, Torres Novas

A extinção das ligações ferroviárias internacionais e a nossa indiferença

Há dias veio a público a notícia da extinção das ligações ferroviárias de e para Madrid e de e para a fronteira francesa. Parece ter sido recebida com indiferença no poder político, na comunicação social e na comunidade em geral. Antes da pandemia, milhares de turistas visitavam-nos vindos de comboio, principalmente os jovens em interRail ou passes semelhantes. As populações do interior norte socorriam-se massivamente do comboio para seguirem para França e demais países ou deles regressarem (era-lhes muito mais cómodo e barato do que irem ou chegarem de avião).

No comum dos países europeus – incluindo os mais pobres – investe-se na ferrovia em ordem, nomeadamente, a que possa concorrer com o avião. O contexto ferroviário europeu é de tal ordem que é incompreensível a situação em que vamos ficar. Estamos, neste domínio, numa situação vergonhosa. E não se vê quem a queira inverter. Apesar das “bazucas” que nos vão chegar donde não chegam os comboios.

Marques Bernardo, Braga

Protecção contra o vírus

Ontem, segunda-feira, pela manhã, eu e minha esposa decidimos ir caminhar para o passeio marítimo de Oeiras. Verificámos que alguns outros fizeram o mesmo. Fizemos o percurso Inatel-Paço de Arcos e volta (cerca de 6km). Considerando a fase de pandemia que atravessamos, o que observámos e as recomendações e determinações do governo e da DGS, decidi fazer um exercício cujos resultados gostava de partilhar: fazer uma contagem dos caminhantes que usavam ou não usavam máscara de protecção colocada de acordo com as regras da DGS.

Sentamo-nos num banco entre a praia de Santo Amaro de Oeiras e o Inatel. Verifiquei que eram 11 horas e 10 minutos. Em cinco minutos, passaram à nossa frente 65 pessoas adultas, 21 usavam máscara e 44 não usavam máscara. Desde cedo na contagem, a relação “um terço/dois terços” surgiu como regular, pelo que às 11 horas e 15 minutos decidi parar a contagem.

Entre os que não usavam máscara, alguns levavam-na no queixo, outros no braço, outros na mão, mas em muitos não observei qualquer máscara visível. Em certos momentos as distâncias entre os passeantes eram inferiores a dois metros.

João F. Martins, Oeiras

A penalização do PS é o cenário mais provável

O mais provável é o PS, por causa do efeito da pandemia, ser penalizado nos próximos actos eleitorais, a começar pelas autárquicas. No acordo que formalizaram, PSD e CDS querem mesmo que as eleições locais sejam o princípio do fim de António Costa. A dúvida que subsiste é que leitura fará este de resultados eventualmente muito negativos. Se fará como Balsemão e Guterres, indo-se embora, ou se continuará no poder, dizendo que as autárquicas são eleições meramente locais, delas não se podendo extrair ilações nacionais.

A avaliar pelas sondagens que temos, a direita parecia condenada a longa travessia do deserto, mas não é esse o meu feeling. O sofrimento do povo português com a pandemia irá ser pago nas urnas pelo PS, muito provavelmente, pois, quando as provações são grandes, as pessoas revoltam-se contra quem está no poder. Outro sinal de um eventual mau resultado do PS reside no facto de este partido estar a encarar as eleições sem entusiasmo, dando a ideia que nem sequer começou a prepará-las.

Mesmo que Costa não se demita, se os resultados do PS forem bastante desfavoráveis é de supor que haja uma crise política, por causa do OE2022, com eleições antecipadas, levando a direita ao poder, tal como nos Açores. O efeito pandémico é, sem dúvida, maior no Continente. Como se costuma dizer, quanto maior é a nau, maior é a tormenta.

O sonho de Rui Rio foi sempre o de ser Governo, a seguir a estas autárquicas. Nenhuns sinais de incoerência, a este propósito, lhe podem ser apontados. Oxalá se possa dizer o mesmo, quando for Governo.

Simões Ilharco, Lisboa