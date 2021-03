Carlos Moedas tem de se esforçar um bocadinho mais

Há uma enorme desproporção entre o entusiasmo com que a candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa foi acolhida na área do centro-direita – e na própria comunicação social –, e a qualidade efectiva das suas primeiras intervenções públicas. Na apresentação da sua candidatura, na primeira entrevista que deu à RTP ou na entrevista do último fim-de-semana ao Expresso, Carlos Moedas pouco mais fez do que lançar suspiros platónicos sobre a cidade do futuro – mais verde, mais digital, mais humana –, utilizar os habituais chavões da “cidade para as pessoas”, e investir na narrativa do jovem alentejano que um dia, ao atravessar o Tejo de barco, percebeu que Lisboa era toda ela “beleza e energia”.