Supremo considera que juiz Sergio Moro foi “parcial” na condenação de Lula da Silva

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro decidiu, esta terça-feira, que o ex-presidente brasileiro Lula da Silva não foi tratado com imparcialidade pelo ex-juiz Sergio Moro no julgamento do caso do apartamento triplex do Guarujá, no âmbito da Lava Jato.

Com a decisão, por três votos contra dois, foi anulado todo o processo do caso Triplex, que terá de voltar à estaca zero.

A sentença que condenou Lula já tinha sido anulada por outra decisão, determinada pelo juiz do STF Edson Fachin no início deste mês, que apontou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para analisar os processos de Lula, e anulou todas as condenações no âmbito da Lava Jato de Curitiba.

Isto não significa, porém, que o antigo chefe de Estado brasileiro tenha sido considerado como inocente já que os processos serão remetidos para a justiça do Distrito Federal, que vai reavaliar os casos e pode receber novamente denúncias e reiniciar os processos anulados.

No entanto, depois desta decisão, Lula da Silva recuperou os direitos políticos, o que permite que venha a ser candidato às eleições de 2022.

Foi o juiz federal Sérgio Moro quem primeiro condenou Lula, em Julho de 2017, acusado de ter beneficiado de obras num apartamento tríplex em Guarujá a cargo da construtora OAS. A condenação foi confirmada posteriormente pela segunda instância, em Janeiro de 2018, abrindo caminho para a prisão do antigo Presidente. Lula esteve preso mais de um ano (580 dias) em Curitiba, acabando por ser libertado no final de 2019. Lula, de 75 anos, recorria da sentença em liberdade condicional desde então.

O ex-presidente admitiu na passada quarta-feira que existe uma possibilidade de concorrer à Presidência do Brasil caso o Partido dos Trabalhadores (PT) e os seus aliados concordem. “Essa não é a minha maior prioridade. A minha maior prioridade agora é salvar este país”, disse Lula em entrevista à rede de televisão norte-americana CNN.

Sergio Moro chegou a ser Ministro da Justiça e da Segurança Pública brasileiro, mas demitiu-se em Abril na sequência da exoneração do director da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo, pelo Presidente Jair Bolsonaro. O ministro acusou Bolsonaro de “interferência política” e diz-se “ofendido” pela forma como a exoneração foi feita.