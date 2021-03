Dez mortos num tiroteio em supermercado no Colorado

Um homem matou pelo menos dez pessoas num supermercado em Boulder, no estado americano do Colorado. Uma das vítimas é o agente Eric Talley, de 51 anos, que “foi o primeiro a chegar” ao supermercado King Soopers depois do alerta de disparos. Um suspeito, ferido pela polícia, está detido.

A polícia diz ter poucas informações sobre o tiroteio, que começou ao início da tarde (pelas 22h em Lisboa) de segunda-feira na cidade 45 km a noroeste de Denver. A identidade das vítimas, com excepção do polícia, não foi divulgada porque as famílias ainda estavam a ser informadas.

“Boulder sofreu um tiroteio terrível”, afirmou o procurador do condado, Michael Dougherty, prometendo “justiça” a todas as vítimas, “pessoas que estavam nas suas vidas, que faziam as suas compras, e cujas vidas foram tragicamente interrompidas pelo atirador”.

Algumas testemunhas descrevem o caos e o terror provocado pelos primeiros disparos. Outras falam do irrealismo do ataque. Ryan Borowski disse à CNN que estava a fazer compras quando os primeiros tiros foram disparados: ao terceiro, afirma, toda a gente já corria. “Boulder parece uma bolha e a bolha rebentou. Isto parece ser o lugar mais seguro da América e eu quase fui morto por um refrigerante e um pacote de batatas fritas”, disse. “Parece que não há mais nenhum sítio seguro.”

Um alto responsável da polícia disse à CNN que a arma usada foi uma espingarda de tipo AR-15, uma arma semiautomática muito popular nos Estados Unidos e a mais usada nos homicídios em massa (Sandy Hooks, San Bernardino, Las Vegas, Parkland…). Legal, com um aspecto semelhante a uma metralhadora, pode ser facilmente transformada para funcionar quase como uma automática, passando a disparar várias balas de cada vez que se carrega no gatilho.

Este ataque foi o sétimo homicídio em massa este ano nos EUA e segue-se ao de Atlanta, a semana passada, que deixou oito mortos, a maioria mulheres americanas de origem asiática.

A meio de Fevereiro, o Presidente, Joe Biden, apelou ao Congresso para agir “agora” e limitar a circulação de armas no país, três anos depois do massacre que deixou 17 mortos num liceu de Parkland, na Florida. “Este Senado deve fazer avançar legislação para contribuir a pôr fim à epidemia de violência por armas, e vai fazê-lo”, assegurou segunda-feira à noite no Twitter o líder da maioria democrata do Senado, Chuck Schumer.