O bairro queria velar os seus mortos. Vai ter uma revolução urbana

Bela Rebelo ainda não fez esse exercício, mas está convencidíssima de que respostas obteria se fosse bater a todas as portas e perguntasse às pessoas o que é que faz falta. “A capela mortuária era uma coisa muito importante.” Entre os papos-secos e croissants que vende na padaria comunitária recentemente aberta, a presidente da Associação de Moradores do Bairro da Boavista relata as reacções que lhe têm chegado desde que correu a notícia das obras grandes que se avizinham. “Ai, há tantos anos que eu ouço isso!”, disse-lhe alguém.