Príncipe Harry vai trabalhar na área da saúde mental

O príncipe Harry foi convidado para assumir um lugar na direcção da BetterUp, empresa de coaching profissional, aconselhamento e mentoria, avança, esta terça-feira o The Wall Street Journal.​

O duque de Sussex, sexto na linha de sucessão ao trono britânico, conquista assim um lugar de executivo numa start-up sediada em Silicon Valley, em que, segundo explica a Reuters, é esperado que Harry dê contributos para iniciativas tais como decisões de estratégia de produtos e contribuições de beneficência, e que advogue publicamente sobre tópicos relacionados com a saúde mental, um dos temas que esteve no centro da entrevista que, com a mulher Meghan Markle, deu a Oprah.

“Tenciono ajudar a criar impacto na vida das pessoas”, explicou o príncipe num e-mail ao The Wall Street Journal sobre os motivos que o levaram a aceitar o emprego. “O coaching proactivo oferece infinitas possibilidades de desenvolvimento pessoal, maior consciência, e uma vida melhor em geral”, resumiu.

Com a decisão do casal, anunciada em Janeiro de 2020, de deixar trabalhar a tempo inteiro para a monarquia britânica, várias oportunidades surgiram no sentido de ambos explorarem financeiramente a marca Sussex. Mais ainda depois de vários benefícios lhe terem sido cortados, nomeadamente a segurança, uma despesa pesada que os levou a aceitar os acordos com a Netflix e com o Spotify, os quais, frisou o príncipe em conversa com Oprah, só passaram a fazer parte dos planos quando o pagamento da segurança se impôs.

Durante a entrevista, em que foram levantadas questões sobre a cor de pele de Meghan e dos filhos de ambos — a duquesa revelou que um elemento da família real, cuja identidade permanece por conhecer, teria mesmo abordado o assunto como se de um problema se tratasse —, a saúde mental foi um dos pontos centrais da conversa, tendo o casal se mostrado extremamente sensível ao tema. Meghan confessou ter inclusive duvidado da sua capacidade de viver; Harry desabafou que se sentiu incapaz de a ajudar por também estar “num sítio muito escuro”.