Novo Banco arrancou com capital “demasiado à pele”

Vítor Bento, o primeiro presidente do Novo Banco, junta-se a Moreira Rato para reforçar a ideia de que os 4,9 mil milhões de euros injectados no arranque do banco não chegavam para os problemas imediatos.

Vítor Bento, o primeiro presidente-executivo (CEO) do Novo Banco, disse esta terça-feira no Parlamento que o capital da instituição estava “demasiado à pele” no dia em que o banco abriu portas, a 4 de Agosto de 2014, acrescentando que foi na madrugada dessa segunda-feira que soube qual seria a capitalização que o Novo Banco iria ter no momento do nascimento.

“Recebemos na madrugada de segunda-feira os elementos todos que tinham sido decididos” na resolução do BES - anunciada a 3 de Agosto, domingo - e da qual já tinha conhecimento. Perante os dados concretos sobre a vida do Novo Banco, Vítor Bento considerou que “o capital dotado estava demasiado à pele”. No entanto, o antigo CEO do banco não quantificou as necessidades adicionais de capital medidas com os dados que existiam naquela altura. Esta ideia já tinha sido deixada por João Moreira Rato que fez parte da equipa de Vítor Bento. Responsáveis do Banco de Portugal ouvidos antes na comissão de inquérito já tinham admitido que o banco precisaria de mais 500 milhões, uma proposta feita na altura pelo regulador mas que não foi aceite, embora tenham considerado que o montante injectado de 4,9 mil milhões cumprisse as normas da altura.

O Jornal de Negócios noticiou, citando documentos de trabalho do Novo Banco, esta segunda-feira, que quando o banco nasceu já faltavam 3,6 mil milhões de euros. Bento adiantou que os documentos não são do tempo em que esteve à frente do Novo Banco - a equipa liderada por Vítor Bento saiu a meio de Setembro -, acrescentando que “hoje em dia é mais fácil fazer juízos”.

“Pareceu-nos imediatamente que essa dotação de capital se podia vir a revelar insuficiente para os problemas do banco”, frisou, apesar de antes da resolução - quando ainda estava à frente dos destinos do BES - ter recebido sinais diferentes. Questionado sobre eventuais problemas no crédito vencido, ainda no BES, Vítor Bento afirmou que a “expectativa era que não havia problemas muitíssimo mais sérios”, até porque “o que me foi dito foi que havia uma exposição ao GES mas que estava acomodado na almofada de capital”. Bento disse ainda que foi informado, por exemplo, sobre o problema do BESA mas que a garantia do Banco Nacional de Angola era válida. Ou seja, o único problema seria a exposição ao GES, mas para a qual haveria uma almofada de capital já prevista.

No entanto, como revelou aos deputados, assim que olhou para as contas de abertura, das quais constava a injecção inicial de 4,9 mil milhões de euros, percebeu que não chegava.

Embora se tenha mostrado pouco informado sobre os detalhes da resolução do banco que ia gerir, nos termos em que esta veio a acontecer, Bento disse que era ao Banco de Portugal como entidade de resolução que cabia esse papel. No entanto, também quanto ao processo da sua saída do banco - a meio de Setembro -, Vítor Bento revelou que nunca lhe foram confirmados os pormenores de venda do Novo Banco adiantados pelo comentador Luís Marques Mendes.

“Ninguém me confirmou que o que o dr. Marques Mendes disse era verdade”, afirmou, explicando que embora houvesse indicação por parte do Banco de Portugal para começar o processo de venda “com brevidade”, a gestão do banco ficou surpreendida com os pormenores da venda a 6 de Setembro. Um facto que incomodou a gestão do banco. “Quando se está à frente de uma embarcação não pode haver dois capitães”, disse Vítor Bento mostrando aos deputados da comissão de inquérito que a gestão do banco estava a ser ultrapassada numa missão que era a sua. As informações sobre o que disse Marques Mendes nunca chegaram, nem do accionista. Bento ficou à espera que lhe telefonassem a confirmar os detalhes da venda, o que não aconteceu. A decisão interna de saída do banco foi tomada a 8 de Setembro e a administração saiu a 17.