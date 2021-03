Fisco já está “a recolher elementos” sobre venda das barragens, diz João Leão

O ministro das Finanças adiantou esta terça-feira na Assembleia da República que a Autoridade Tributária já está a “recolher dados” sobre a transacção entre a EDP e o consórcio francês liderado pela Engie para o trespasse das seis barragens do Douro.

O ministro João Leão, que está a ser ouvido, em conjunto com o ministro do Ambiente, na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território sobre o trespasse das concessões, diz que perguntou à Autoridade Tributária em que fase estaria a avaliação do negócio da EDP e que obteve a informação que já está em curso uma averiguação.

“Já estão a trabalhar e a recolher elementos, para ver se há planeamento fiscal agressivo”, disse João Leão, na audição requerida pelo Bloco de Esquerda.

“Temos de ser exigentes nas situações de planeamento fiscal agressivo; o Governo tem dado indicações à AT de que tem de ser rigorosa” nestes casos e fez alterações sucessivas à lei para apertar a malha, indicou o governante.

Se vier a confirmar-se esse cenário no negócio da EDP, a AT agirá em “conformidade”, sublinhou o titular das Finanças.

Em causa está no essencial o não pagamento de 110 milhões de euros de imposto do selo, num negócio de 2,2 mil milhões de euros.

Acrescentando que “a questão de separação de poderes é muito importante”, o ministro das Finanças salientou que a AT “tem total autonomia” e irá agir no momento adequado, se houver lugar “à eventual liquidação de impostos devidos”.

“O Governo não interfere na actividade inspectiva da AT, como é próprio de um Estado de Direito”, frisou o ministro.

João Leão notou que “o momento de actuação” da AT em relação ao imposto do selo (cuja liquidação a EDP deveria ter feito em Janeiro, se considerasse não estar isenta) “é agora”, porque os serviços já conseguiram recolher informação sobre a não declaração desse tributo específico.

O eventual incumprimento de outros impostos associados ao negócio, que apenas terão de ser declarados mais tarde pela EDP, só poderá ser analisado pelo fisco mais para a frente, acrescentou.