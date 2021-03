Estado dá garantia a empréstimo de 252 milhões para Angola pagar contrato à Mota-Engil

Estado português vai conceder garantias públicas no valor de 252,5 milhões de euros de euros ligadas a um empréstimo da CGD a Angola para pagar a requalificação da Base Naval do Soyo, a cargo da Mota-Engil.

O Governo português autorizou a concessão de uma garantia estatal de 252,5 milhões de euros, ligada a um empréstimo no mesmo valor a conceder a Angola pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), ao abrigo da Convenção Portugal-Angola. Este empréstimo servirá para ajudar Luanda a pagar a empreitada de requalificação da Base Naval do Soyo (zona petrolífera no norte de Angola) que foi adjudicada em Maio de 2019 à construtora portuguesa Mota-Engil em Maio de 2019, no valor 270 milhões de euros.