Pedro Proença lamenta “falta de apoios” do Governo e pede novo modelo de financiamento

A Liga de clubes vai formalizar junto do Governo português o seu “descontentamento com a evidente falta de apoios” ao futebol profissional, defendendo a “necessidade urgente” de um novo modelo de financiamento para o desporto nacional.

Em mensagem publicada nesta terça-feira nas redes sociais, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, solicitou ao executivo que seja “assegurado o apoio que as sociedades desportivas do futebol profissional há muito identificaram e reclamam” e deixou uma lista de “justas medidas” que devem ser implementadas.

“A Liga Portugal decidiu formalizar junto das entidades competentes o seu descontentamento com a evidente falta de apoios concedidos pelo Governo nesta fase de pandemia, reivindicando a necessidade urgente de avançar com o novo modelo de financiamento do desporto nacional. Havendo notícia que o Governo se propõe a apresentar um conjunto de medidas extraordinárias, impele-nos a solicitar que seja assegurado o apoio que as sociedades desportivas do futebol profissional há muito identificaram e reclamam”, escreveu Pedro Proença.

O dirigente defendeu que sejam criadas condições fiscais em sede de IVA, IRC e IRS, de modo a captar “investimento no futebol profissional que permita a retenção do talento desenvolvido” e solicitou a reformulação do regime jurídico das sociedades desportivas.

Pedro Proença reafirmou ainda a necessidade de alteração do funcionamento do sistema de apostas desportivas, de forma a existir uma “distribuição justa e equitativa da receita obtida das casas de apostas” e de revisão do regime de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos.

“O futebol profissional, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento social e económico do país, merece ser reconhecido e apoiado, nunca esquecido”, concluiu o antigo árbitro.