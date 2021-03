João Almeida brilha no “crono” e já é líder da Volta à Catalunha

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) subiu nesta terça-feira à liderança da geral individual da Volta à Catalunha, ao ser terceiro no contra-relógio da segunda etapa, ganho pelo australiano Rohan Dennis (INEOS).

Com um tempo de 22m27s, necessários para cumprir os 18,5 quilómetros em Banyoles, Dennis venceu o “crono”, à frente de dois homens da Deceuninck-QuickStep: o francês Rémi Cavagna, segundo, a cinco segundos, e Almeida, a 28.

Nas contas da geral individual, o ciclista português ocupa agora o primeiro lugar, com menos de um segundo de vantagem para o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), segundo, e três segundos para o espanhol Luis León Sánchez (Astana), terceiro colocado.

Depois de ter sido 27.º na primeira etapa, o português, de 22 anos, prossegue o bom momento de forma numa temporada de 2021 em que acabou a Volta aos Emirados Árabes Unidos em terceiro e o Tirreno-Adriático em sexto, depois de em 2020 ter liderado a Volta a Itália durante 15 dias.

Aos jornalistas, explicou que “não estava à espera” de subir à liderança logo hoje, mas que esse resultado foi “muito positivo”, até porque sabe que o contra-relógio é “uma das armas para ganhar uns segundos”.

“Vamos ver se seguramos a camisola até ao fim. Conheço as etapas [que faltam], são muito difíceis, mas temos uma boa equipa e espero que possamos fazer bons resultados [...] tenho-me sentido cada vez melhor, o que é promissor”, explicou.

Na segunda vez que lidera uma prova deste nível, depois do Giro, o ciclista ocupa ainda o primeiro lugar da classificação da juventude, enquanto Ruben Guerreiro (Education First-Nippo), o outro português em prova, fez o 41.º melhor tempo do dia, a 1m21s de Dennis. Guerreiro segue agora no 31.º posto da geral e está a 53 segundos do compatriota.

O contra-relógio, em que o português fez o terceiro top 10 na especialidade só este ano, fez a primeira selecção entre favoritos à vitória final, colocando Almeida na frente, mas também consagrou um grande tempo de Rohan Dennis, que não vencia desde os Mundiais de 2019 - então o segundo título seguido na especialidade.

“Estou aliviado. Passou muito tempo entre vitórias, tem sido difícil. Mas é óptimo voltar a estar no topo, é fantástico. A equipa sempre apoiou e acreditou que podia fazê-lo”, explicou, após ver confirmado o triunfo, 545 dias depois do último, e o primeiro com a INEOS.

Na quarta-feira, a terceira etapa liga o canal olímpico de Castelldefels à estância de esqui Vallter2000, que encerra uma tirada de 203,1 quilómetros com uma ascensão de categoria especial, o primeiro teste à liderança de Almeida.