Fernando Santos reafirma intenção de ser campeão do mundo

Portugal é candidato a vencer o Mundial 2022, no Qatar. Fernando Santos, seleccionador nacional, reafirmou nesta terça-feira a candidatura ao título, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta quarta-feira frente ao Azerbaijão (19h45, RTP), do início da qualificação para o certame do médio-oriente.

“[Ser campeão] Não é um sonho. Sonhar é importante, mas o fundamental é acreditarmos que o sonho é possível. O que dizemos é que Portugal tem qualidade, capacidade e organização para lutar por qualquer competição em fases finais”, disparou, alertando, porém, que, antes disso, é preciso chegar à fase final.

Para isso, importa levar muito a sério o início de uma qualificação diferente do habitual. “Não quero que os jogadores dêem mais do que têm dado. Não podem é dar menos. Normalmente, Março é janela de jogos particulares. Nesta janela não só não é assim como temos três jogos de apuramento para o Mundial, num grupo que só tem oito. Cada um é uma final”.

Sobre o jogo frente ao Azerbaijão, o técnico português assumiu que Portugal é favorito e apontou que valências a selecção terá de ter frente aos azeris. “Eles vão jogar em 35 ou 40 metros, com um “muro” mais fixo, e temos de arranjar soluções para contrariar isso. Não basta andarmos a rodar a bola da direita para a esquerda. Temos de entrar nos espaços e tirá-los de posição. Perante uma floresta de pernas, às vezes não há espaço. É preciso pressionarmos o adversário e obrigá-lo a errar, porque é daí que podem vir os espaços”, detalhou.

Fernando Santos anunciou ainda que Raphaël Guerreiro e Pepe não vão a jogo, por lesão, mas desvalorizou as baixas, sobretudo no caso do central do FC Porto.

“Todos sabemos a mais-valia do Pepe e o que tem representado. Mas em algumas ocasiões ele não esteve cá e a equipa esteve bem. Todos os jogadores fazem falta, mas, a partir de determinado momento, só fazem falta os que cá estão”.