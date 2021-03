Terça, na TV: guerra e revolução, histórias familiares e um mergulho com César Monteiro

CINEMA

Churchill

Hollywood, 13h55

Com realização de Jonathan Teplitzky, um filme biográfico sobre um momento pouco conhecido da vida pessoal e política de Winston Churchill. Além de Brian Cox no personagem titular, conta com Miranda Richardson, John Slattery, Ella Purnell, Julian Wadham, Richard Durden e James Purefoy.

Filomena

AMC, 19h11

Irlanda, 1952. Numa sociedade profundamente conservadora, a jovem Philomena engravida. É enviada para um convento e forçada a dar o filho para adopção. Passados 50 anos (e muitas tentativas de reencontrar a criança), conhece Martin Sixsmith, um jornalista que se interessa pela sua história. Baseado numa história real, relatada pelo próprio Sixsmith, Filomena é dirigido por Stephen Frears e escrito por Steve Coogan e Jeff Pope. Foi nomeado para quatro Óscares: melhor filme, argumento adaptado, actriz (Judi Dench) e banda sonora original.

O Último Mergulho (A Água)

TVCine Edition, 22h

No âmbito da série Os Quatro Elementos, João César Monteiro realizou este filme sob o signo da água, focado na inesperada amizade entre um jovem suicida, um velho marinheiro e três prostitutas. Dinis Neto Jorge, Canto e Castro, Fabianne Babe, Francesca Prandi e Rita Blanco assumem as personagens.

A Rapariga no Nevoeiro

RTP1, 00h56

Anna Lou, de 16 anos, nasceu e cresceu numa aldeia italiana, no sopé de uma grande montanha. Quando, num dia igual aos outros, ela tarda a regressar a casa, os pais contactam a polícia. Sem vestígios da rapariga após buscas exaustivas, as autoridades chamam o astuto (e algo excêntrico) detective Vogel. Borghui, um agente local, vai acompanhá-lo na investigação e ajudá-lo a conhecer todos os que possam estar relacionados com o caso. Uma coisa Vogel conclui quase imediatamente: naquela aldeia aparentemente pacata, todos guardam os seus segredos. Este thriller psicológico adapta o best-seller homónimo do italiano Donato Carrisi, que aqui se estreia na realização. O elenco inclui Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Michela Cescon, Daniela Piazza, Jacopo Olmo Antinori e Marina Occhionero.

DOCUMENTÁRIOS

Revolução!

RTP2, 20h37

Estreia. Ao longo de dois episódios (o primeiro, emitido hoje; o segundo, amanhã), a Revolução Francesa é narrada “como se os acontecimentos tivessem acabado de acontecer”, promete a sinopse. Apoiado em reconstituições e dramatizações históricas, o documentário foi filmado como se as câmaras estivessem no local e fossem recolhidos, ao vivo, testemunhos de políticos, jornalistas e cidadãos da época.

Ascensão e Queda: Os Momentos Decisivos da II Guerra Mundial

RTP1, 00h00

Estreia de uma série documental que analisa cronologicamente o conflito a partir de eventos determinantes. O primeiro episódio faz uma revisão dos antecedentes: o rescaldo da I Guerra Mundial e o impacto que a assinatura do tratado de Versalhes teve na ascensão do nazismo anos mais tarde.

Silent Legacy

HBO, streaming

Realizado por Petya Nakova, acompanha a jornada de Tanya e Katerina Dimitrova, mãe e filha, face a uma situação que altera radicalmente a sua vida. A mãe, intérprete de língua gestual búlgara e professora-terapeuta de crianças surdas, adoece. A filha, de 20 anos, não hesita em assumir o seu lugar.

Foto Silent Legacy

SÉRIES

Cherif

Fox Crime, 22h

Começa a quinta temporada da série em torno de Kader Cherif (Abdelhafid Metalsi), líder da Brigada Criminal de Lyon, que é tudo menos o típico capitão: é excêntrico, trata a esquadra como se fosse a sua casa e aplica métodos pouco ortodoxos. Tem como parceira a metódica e cumpridora Adeline Briard (Carole Bianic), que sairá de cena no final desta temporada.

Breeders

HBO, streaming

Estreia da segunda temporada. Uma abordagem cómica aos desafios da parentalidade está no coração da história protagonizada por Martin Freeman e Sally Phillips. Dão vida a um casal que, além dos dois filhos – que antes lhes causavam privação de sono e agora lhes dão dores de cabeça na entrada na adolescência –, tem a seu cargo os próprios pais.