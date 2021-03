Mais um recorde: super-enfermeira de Banksy vendida por 19,4 milhões de euros

Uma pintura de Banksy mostrando uma criança a brincar com uma boneca que enverga uma capa de super-heroína por cima de um uniforme de enfermeira foi comprada esta terça-feira por 16,7 milhões de libras (19, 4 milhões de euros) num leilão organizado pela Christie’s. O valor da venda, o mais alto alguma vez atingido em leilão por uma obra do artista, reverterá para o National Health Service, o serviço nacional de saúde britânico.

Em Maio de 2020, em plena pandemia, o Southampton General Hospital foi surpreendido pela oferta deste trabalho, a que Banksy chamou Game Changer, e que vinha acompanhado de um bilhete do artista que dizia apenas: “Obrigado por tudo o que estão a fazer. Espero que isto alegre um pouco o lugar, mesmo sendo a preto e branco.” Uma referência ao facto de o único detalhe colorido ser o símbolo da Cruz Vermelha no uniforme desta super-enfermeira, presumivelmente o novo brinquedo favorito da criança retratada na pintura, que relegou para o caixote do lixo os bonecos do Batman e do Homem-Aranha.

Pendurada desde então num corredor deste hospital, junto ao serviço de urgência, a tela foi recentemente substituída por uma réplica para que a original pudesse ser leiloada.

A Christie’s estimava que Game Changer rendesse entre 2,5 e 3,5 milhões de libras, mas depois de uma longa licitação, através da Internet e por telefone, a pintura acabou por ser arrematada por 14,4 milhões, montante que, após adição das taxas devidas, chegou aos 16,7 milhões.

Um valor que suplantou largamente os 9,9 milhões de libras que Devolved Parliament – uma gigantesca obra de Banksy que retrata os deputados britânicos como chimpanzés – tinha alcançado num leilão realizado em 2019.

O leiloeiro descreveu Game Changer como uma imagem de esperança, que representa o “tributo pessoal” do artista “àqueles que continuam a inverter a progressão da pandemia”. E a Christie’s anunciou que irá também doar uma “parte significativa” do habitual prémio cobrado ao comprador.