Variante do Reino Unido já representa mais de 70% dos casos em Portugal

Investigador do Insa indicou na reunião do Infarmed que daqui a algumas semanas esta variante pode vir a representar 90% dos casos de covid-19 no país.

Qual a situação em Portugal das variantes genéticas do SARS-CoV-2 que mais nos preocupam? A variante inicialmente identificada no Reino Unido já representa mais de 70% dos casos em Portugal, informou João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) na reunião no Infarmed desta terça-feira. E avisou que em algumas semanas pode estar acima dos 90%. Na actualização que fez da vigilância de variantes genéticas do SARS-CoV-2 em Portugal também referiu que, até à data, já foram identificados 24 casos da variante primeiramente detectada na África do Sul e 16 da variante associada a Manaus, no Brasil. Quanto a estas duas, reforçou a importância do controlo de fronteiras para que se evitem mais introduções e a sua maior disseminação.

Vejamos mais ao pormenor a situação da variante do Reino Unido. Em Inglaterra, quase 100% dos casos de covid-19 já são causados por esta variante. “O mesmo deverá acontecer com o resto dos países. Será uma questão de tempo”, afirmou João Paulo Gomes. Na Dinamarca sabe-se que esse valor já vai nos 90% ou que na Suíça, Áustria, Alemanha e Portugal o crescimento tem sido “acelerado”. Estes países têm todos valores acima dos 50 e 60%. “Não é de estranhar se daqui a algumas semanas todos estes países estiverem acima dos 90% dos casos de covid-19 causados pela variante do Reino Unido.”

Concretamente em Portugal, através dos dados fornecidos pelo laboratório privado de análises clínicas Unilabs, a prevalência da variante no país está nos cerca 70%. A monitorização dessa prevalência está relacionada com a falha da detecção de um dos alvos do vírus em testes de diagnóstico. Quanto à estimativa de 70%, o investigador salientou que deve estar “um pouco por baixo”, porque as primeiras estimativas dos dados de sequenciação genómica que se obtiveram apontam para que esta variante já represente mais de 80% dos casos de covid-19 no país.

Relativamente à variante da África do Sul, até agora, foram identificados 24 casos em Portugal, o que se pode considerar “modesto” em comparação aos casos noutros países, referiu João Paulo Gomes. Na Bélgica foram detectados cerca de 300 casos, no Reino Unido mais de 250, e em França e na Áustria mais de 150. Uma das preocupações quanto a esta variante é o facto de ter algumas mutações associadas à falha de ligação dos anticorpos.

Sobre os casos desta variante em Portugal, o investigador deixou também uma mensagem: “Não podemos ficar descansados com isto.” Por isso, realçou a importância do controlo de fronteiras, com o controlo de voos e historial de viagem, ao saber-se a origem dos passageiros que chegam ao país. “Estamos a desconfinar e os outros países estão a desconfinar também.”

Afinal, na própria África do Sul esta variante já está muito disseminada, mas também está noutros países africanos como Moçambique, e está já presente ao nível da transmissão comunitária nalguns países da Europa com um forte histórico de voos com Portugal. “A situação epidemiológica de Portugal depende fortemente da situação epidemiológica que se for verificando nos outros países”, referiu. “Não queremos que [esta variante] tenha mais introduções [no nosso país].”

Também já se identificaram 16 casos da variante associada a Manaus em Portugal. “Estamos na média dos outros países, mas distantes da Itália que tem 160 casos identificados já”, disse, frisando também a continuação do controlo dos voos que chegam ao país para que se evite mais entradas e disseminação desta variante.