O uso das máscaras está a atrasar o desenvolvimento dos bebés? Especialistas receiam que sim

Alguns bebés não estão a atingir os marcos de desenvolvimento esperados por causa do impacto negativo decorrente do uso da máscara por parte dos cuidadores, nomeadamente nas creches e berçários, onde passam muitas horas. “Os bebés, que grosso modo nascem com 25% do cérebro desenvolvido, fazem um milhão de sinapses por segundo no primeiro ano de vida. É um ritmo alucinante, que depende muito da interacção com os adultos de referência. Ora, se passam a maior parte das horas do dia com adultos que usam máscaras que lhes escondem o rosto, é como se os bebés ficassem privados de parte da informação, e o seu desenvolvimento de base é necessariamente afectado”, alerta a psicóloga do desenvolvimento Clementina Almeida.