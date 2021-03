Escolas: task force espera vacinar perto de 280 mil professores e funcionários até meados de Abril

No segundo trimestre, Portugal deverá receber 1,25 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson. No final desta semana, a meta de vacinar 80% de pessoas do grupo dos mais de 80 anos poderá estar cumprida.

A meta está traçada, mas as datas e os planos ainda não estão completamente fechados. A task force que coordena o processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal, pretende vacinar perto de 280 mil docentes e não docentes do público e do privado, começando já neste fim-de-semana e continuando no fim-de-semana a seguir à Páscoa, uma vez que não está previsto haver vacinação de pessoal docente e não docente no fim-de-semana de 3 e 4 de Abril.

Em respostas enviadas ao PÚBLICO por escrito, a task force que coordena o processo de vacinação em Portugal, confirma apenas que o primeiro grupo, de 78.700 docentes e não docentes do pré-escolar e 1.º ciclo será vacinado neste fim-de-semana de 27 e 28 de Março e que não está previsto haver vacinação de pessoal docente e não docente no fim-de-semana da Páscoa, a 3 e 4 de Abril. Quanto aos restantes níveis de ensino, responde que o “planeamento encontra-se em curso, não sendo possível confirmar data”, estimando-se que "o universo total de docentes e não docentes a vacinar seja cerca de 280 mil pessoas”.

Porém, fonte da task force esclareceu depois, ao PÚBLICO, que a ideia é conseguir vacinar aquele universo de docentes e não docentes, em dois fins-de-semana, neste que se avizinha e no de 10 e 11 de Abril, ainda que a data e os planos relativos a este segundo fim-de-semana não estejam completamente fechados. A ideia é que, depois do pré-escolar e 1.º ciclo, os restantes docentes e não docentes o sejam no fim-de-semana de 10 e 11 de Abril. Incluem-se educadores de infância e funcionários das creches, bem como pessoal docente e não docente do 2.º ciclo, e cerca de 16 mil professores das actividades de enriquecimento curricular. E, ainda, os docentes e não doentes do 3.º ciclo e do secundário. No total, deverão ser cerca de 198 mil vacinas (a juntar ao primeiro grupo, a estimativa prevista deverá rondar os 276.700). Apesar de, segundo a mesma fonte, se esperar conseguir fazê-lo a 10 e 11 de Abril, o plano também prevê os dias 17 e 19 de Abril para finalizar o processo, caso seja necessário, e sempre ressalvando que as datas de Abril não se encontram completamente fechadas. Certo, para já, é que estes grupos serão vacinados em Abril, esclareceu a mesma fonte, adiantando que a ideia é vacinar o pessoal das escolas aos fins-de-semana para não perturbar as aulas. Para já, o ensino superior não está incluído no plano.

Teste ao modelo de vacinação em massa

De acordo com a mesma fonte, o primeiro grupo, previsto para este último fim-de-semana de Março, já se enquadra naquilo que pode ser considerado um primeiro teste ao modelo de vacinação em massa, que deverá incluir estruturas maiores disponibilizadas pelas autarquias, em articulação com as administrações regionais de saúde – a ideia é ir aumentando e testando a capacidade dos centros. “A vacinação de pessoal docente e não docente, em municípios com universos superiores a 500 pessoas, decorrerá em Centros de Vacinação Covid”, lê-se na resposta enviada. Nos sítios com uma comunidade escolar mais pequena, a vacinação poderá acontecer nos centros de saúde. Também está previsto que possa acontecer nos agrupamentos escolares.

A mesma fonte confirmou ao PÚBLICO que se prevê a entrega de 1,25 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson no segundo trimestre do ano, mas não confirmou em que data tal deverá ocorrer. “O plano de vacinação é permanentemente adaptado em função das confirmações das entregas planeadas, considerando que todas as vacinas recebidas são no mais curto prazo distribuídas e administradas”, lê-se na resposta. A mesma fonte acrescentou também que até ao final desta semana, o mais tardar até ao fim o mês, a meta de vacinar 80% de pessoas do grupo dos mais de 80 anos deverá estar cumprida.

O comentador da SIC Luís Marques Mendes afirmou, no domingo à noite, que 200 mil portugueses iriam ser vacinados contra a covid-19 no próximo fim-de-semana e no segundo de Abril, anunciando também um novo modelo de vacinação em massa lançado pela task force. “Vai começar a nova forma de vacinação maciça, em espaços muito amplos, pavilhões disponibilizados pelas autarquias. A ideia é, em dois fins-de-semana, vacinar 200 mil pessoas ou até acima disso”, revelou, acrescentando serem os professores os principais beneficiados.

Estes dois fins-de-semana acontecem antes da segunda metade do mês de Abril, altura em que deverão chegar a Portugal as primeiras vacinas da Johnson & Johnson, de acordo com o comentador, referindo que existirão “1,25 milhões de doses para metade de Abril, Maio e Junho”: “E como tem apenas uma toma, significa que 1,25 milhões de portugueses serão vacinados.”

O PÚBLICO já tinha avançado que os primeiros profissionais da comunidade escolar a vacinar contra a covid-19 seriam 78.700 docentes e não docentes do ensino pré-escolar e 1º ciclo, a partir do final de Março, sendo que os das creches começariam a receber as vacinas depois, em Abril.

Também já tinha sido noticiado que o coordenador da task force queria ter tudo preparado no terreno para poder arrancar em Abril com os chamados “centros de vacinação em massa”. “A concretizarem-se as actuais previsões de entrega de vacinas, a entrada no segundo trimestre irá traduzir-se na necessidade de organizar a vacinação dos portugueses a um ritmo muito superior ao actual”, que vai “aumentar de forma quase exponencial, passando do actual ritmo médio de vacinação na ordem das 30 mil doses para valores médios diários na ordem das 100 a 120 mil doses”, o que implica “uma evolução muito relevante no modus operandi de administração das vacinas”, explicava numa carta enviada aos autarcas. Para garantir que, “ao longo da primeira quinzena de Abril, a capacidade de vacinação possa estar completamente instalada e testada”, Gouveia e Melo alertava, na missiva que chegou aos autarcas a 12 de Março, para “a premência do processo” de preparação destes centros durante “as próximas três semanas”.