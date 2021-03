Covid-19: PSP registou no domingo 139 contra-ordenações em Vila Nova de Gaia

A PSP registou, no passado domingo, no concelho de Vila Nova de Gaia, 139 contra-ordenações no âmbito das medidas de controlo da pandemia de covid-19, indicou esta segunda-feira o Comando Metropolitano do Porto (COMEPORT) da PSP.

Em comunicado, o COMEPORT diz que, entre as 9h e as 17h de domingo, “realizou mais uma operação que teve como objectivo a prevenção e combate à criminalidade, e fiscalização das medidas de controlo da pandemia covid-19, de forma a promover a segurança, ordem e tranquilidade pública, e de reforço do sentimento de segurança dos cidadãos, na área de Vila Nova de Gaia”.

Nas oito horas da operação policial, o efectivo da Divisão Policial de Vila Nova de Gaia elaborou 139 Autos de Notícia por Contra-ordenação (ANCO) “no âmbito das medidas de controlo da pandemia da doença covid-19”.

Os agentes policiais efectuaram uma detenção por condução sob o efeito do álcool e registaram cinco infracções “ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária”. O detido foi notificado para comparecer junto das Autoridades Judiciárias.

O Comando Metropolitano do Porto sublinha que a PSP, “no contexto da actual situação epidemiológica, continuará a proceder a acções de fiscalização sobre as medidas e normativos de protecção e segurança dos cidadãos”.