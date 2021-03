Covid-19: Portugal regista mais 16 mortes e 248 casos

Os dados foram divulgados pela DGS no boletim epidemiológico desta segunda-feira, mas correspondem à totalidade de domingo.

Portugal registou mais 16 mortes e 248 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Divulgados no boletim epidemiológico desta segunda-feira da DGS, os dados correspondem à totalidade de domingo. No total, o país contabiliza 16.784 óbitos por covid-19 e 817.778 casos confirmados desde Março.

A vacina contra a covid-19 da AstraZeneca voltou a ser administrada nesta segunda-feira em Portugal continental, uma semana depois de ter sido suspensa devido a relatos em vários países de casos de coágulos sanguíneos.

No final da semana passada, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu luz verde a esta vacina, considerando-a “segura e eficaz”, embora sem ter conseguido provar uma relação de causa-efeito entre a sua administração e os casos raros de formação de coágulos sanguíneos. A EMA garantiu que mais estudos vão ser feitos, enquanto deve prosseguir a vacinação contra uma doença que garantidamente pode matar - a covid-19.

Segundo dados da última semana, Portugal já tinha recebido cerca de 400 mil doses desenvolvidas pelo laboratório sueco e pela Universidade de Oxford, das quais foram administradas 230 mil, ficando 170 mil guardadas em armazém.

Desde o início da vacinação, Portugal administrou 1.348.331 vacinas contra a covid-19 até domingo: 902.527 de primeira dose e 445.804 de segunda dose.

A vacina da AstraZeneca mostrou ter uma eficácia de 79% na protecção contra a covid-19 com sintomas num ensaio clínico norte-americano com 32 mil voluntários, no qual foi incluído um número suficiente de pessoas mais velhas.

Nos participantes com mais de 65 anos, a eficácia da vacina foi de 80%, segundo um comunicado da farmacêutica anglo-sueca, e a vacina foi bem tolerada. Cerca de 20% dos voluntários nos Estados Unidos, Peru e Chile pertenciam a este grupo etário, e 60% deles tinham comorbilidades para a covid-19, como diabetes, obesidade grave ou doenças cardíacas.

De acordo com o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, a Europa poderá alcançar imunidade colectiva contra a covid-19 a 14 de Julho, sendo esperado um aumento das entregas de vacinas.