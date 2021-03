Covid-19: GNR encerra restaurante em Felgueiras com 13 pessoas num anexo

No estabelecimento estava a decorrer um convívio com vários clientes a consumir bebidas e petiscos

A GNR anunciou esta segunda-feira ter encerrado no sábado, em Felgueiras, no distrito do Porto, um restaurante que estava a funcionar com 13 pessoas num anexo do estabelecimento. Em comunicado, aquela força policial indicou que a acção decorreu após denúncia “que dava conta da realização de um convívio com vários clientes num estabelecimento de restauração daquele concelho”.

Os militares deslocaram-se ao local, verificando que num anexo ao estabelecimento se encontravam 13 pessoas a consumir bebidas alcoólicas e petiscos, desrespeitando as normas referentes à pandemia de covid-19.

Segundo aquela força policial, foram identificadas as 13 pessoas e elaborados os autos de contra-ordenação por promoção de convívio, por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário e por violação da limitação de circulação entre concelhos.

A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, “é fundamental para conter a propagação do vírus”.