Combate à desflorestação ainda não está na agenda do mundo empresarial

As empresas reconhecem os custos de muitos milhões de euros que a desflorestação lhes trará no futuro, mas ainda não estão a tomar acções suficientes para travar essa realidade. O mais recente relatório da organização não-governamental CDP, que mantém um sistema de informação ambiental global centrado no mundo empresarial, olhou para este problema e concluiu que este é “muito lento” a agir na protecção das florestas. De 553 empresas que responderam ao inquérito da CDP, apenas quatro, menos de 1%, está a recorrer às “melhores práticas” contra a desflorestação.