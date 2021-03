Governo quer mais poderes para extinguir fundações

Executivo quer acesso a mais informação das fundações privadas quando for preciso verificar se existem motivos de extinção. Proposta de lei está a caminho na mesa do Conselho de Ministros. Depois segue para o Parlamento.

O Governo está a preparar uma proposta de lei que lhe dá mais poderes para fiscalizar as fundações privadas. O regime actualmente em vigor já prevê um conjunto de causas de extinção de fundações privadas, mas, por exemplo, perante uma denúncia, o executivo está de mãos atadas sem ter como perceber se existem efectivamente motivos para declarar o fim da fundação. É este bloqueio que o executivo quer resolver com a proposta de lei que está a caminho da mesa do Conselho de Ministros para ser aprovada e que altera a Lei-Quadro das Fundações.