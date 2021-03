Um duche antes do trabalho? O aumento dos banhos a meio da manhã

Desde o início da pandemia, e com o aumento do teletrabalho, o pico do consumo de água quente já não acontece antes das 8h da manhã.

Um duche antes do trabalho? Agora já não, dizem muitos residentes da capital lituana, que, como muitas pessoas em todo o mundo, se adaptaram e começaram a trabalhar a partir de casa, em 2020, para ajudar a travar a propagação do coronavírus.

Sublinhando a mudança nos hábitos diários, um indicador no centro de controlo da Empresa de Aquecimento Central de Vilnius, que acompanha o consumo de água quente em 220 mil lares em redor da cidade, dispara agora por volta do meio da manhã. “O pico do consumo de água quente nos dias de trabalho era sempre entre as 6 e 8 horas da manhã, ou seja, antes do trabalho, mas agora vemos o pico entre as 10 e as 11 horas. Isto é obviamente devido à pandemia”, diz Gerimantas Bakanas, director executivo da empresa. “Muitas pessoas estão a trabalhar a partir de casa e, obviamente, quando se levantam já não tomam banho.”

A Lituânia está em confinamento desde Dezembro. Lojas, restaurantes e escritórios estão fechados, e as aulas são online, pelo que a maioria das pessoas fica em casa.

“Agora levantamo-nos, preparamos o pequeno-almoço para as crianças e fazemos algumas coisas no computador, e, depois disso, por volta das 10 horas, tomamos o nosso pequeno-almoço e tomamos banho”, relata Rimgaudas Leonavicius, que vive com a sua mulher, três filhos e dois cães no centro histórico de Vilnius. “Antes do confinamento era diferente. Tomar banho era a primeira coisa. Mas agora já não há pressa e podemos passar as manhãs como quisermos”, diz Rimgaudas.

Mas os duches a meio da manhã não são para todos.

“Noutro dia estava a tomar um duche mais tarde e a minha filha de sete anos entrou com o portátil, a pedir ajuda para ligar a câmara para a aula”, conta Aurelija, gerente de um banco local que está agora a trabalhar a partir de casa. “Depois ouvi o professor dizer: ‘Ó não, consigo ver que a câmara não está definitivamente desligada'”, disse Aurelija, que a partir daí faz questão de tomar um duche antes de o resto da família acordar.