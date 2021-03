No Dia Mundial da Água, um mergulho (aéreo) nos rios mais poluídos do mundo

O mergulho não é bonito. Numa imagem, um sofá descartado encontra-se encalhado no rio Tiete, na maior cidade do Brasil, São Paulo, na qual centenas de toneladas de esgotos e resíduos não tratados são despejados todos os dias. Outras mostram lixo doméstico a entupir o rio Citarum em Bandung, na Indonésia, e esgotos que correm para o Eufrates em Najaf, no Iraque.

Julia Brown, geógrafa especializada em ambiente e desenvolvimento da Universidade de Portsmouth, disse que muitos países com agricultura e indústria intensiva não dispunham de água potável adequada. "Quando compramos produtos e compramos alimentos e vestuário, nem sempre pensamos que estamos de facto a importar água de outra pessoa e muitas vezes os países de onde importamos água, como por exemplo nos abacates ou nas nossas calças de ganga, são na verdade países muito pobres neste recurso", diz, à Reuters.

Embora os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU exijam água e saneamento para todos até 2030, o organismo mundial diz que a escassez de água está a aumentar e mais da metade da população mundial viverá em regiões com escassez de água até 2050. Antes do Dia Mundial da Água, assinalado a 22 de Março, os fotógrafos da Reuters usaram drones para capturar a poluição que corre nos rios de todo o mundo. Como parar a corrente?