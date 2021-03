Demonizar politicamente

Tem razão Rui Tavares (RT) quando diz (PÚBLICO de 18/3) que é injusto demonizar a esquerda como se fosse toda igual. Mas é bom não esquecer (RT não se deve lembrar) que durante muitos anos depois do 25 de Abril ninguém podia ser de direita, ou de centro-direita, porque isso implicava a sua diabolização absoluta. Para a direita do PS (e muitas vezes incluindo-o) tudo era fascista. Agora, apesar do que diz, penso que ainda não estamos no refluxo dialéctico habitual nestas situações. O que se nota é que há gente que já percebeu que grande parte da direita, ou o centro (direita e esquerda) não são fascistas. Lembra, aliás, e bem, que a grande responsável pelo progresso e a paz na Europa actual são produto da social-democracia, que é, para muitos, como sabe, uma esquerda demasiado à direita, ou uma direita pura a simples. Era bom também, já agora, lembrar a importância da doutrina social da igreja, que foi grande e é geralmente esquecida.

A esquerda não deve pois queixar-se porque foi ela que criou estes hábitos destemperados e estúpidos, além de desonestos. E, já agora, quer maior diabolização que a campanha de ataques sistemáticos, incessantes, ininterruptos ao governo de Passos Coelho, sabendo nós que foi obrigado às condições da troika para evitar a bancarrota que a (des)governação socialista provocou? Acha que foi agradável de ver por quem sempre tinha votado socialista? Começa a faltar paciência para estas faltas de memória.

João Boavida, Coimbra

Agradecimentos e missa de 7.º dia

Isto a propósito da fiscalidade criativa da EDP. Agradecimento ao Movimento Cultural Terras de Miranda que levantou esta lebre. Pelos vistos já andava a correr há bastante tempo mas só agora alguém a viu passar.

Agradecimento a quem neste jornal explicou lapidarmente aos contribuintes o que se passou, o que se está a passar e o que está em jogo. Como foi feita a transacção da concessão de exploração das barragens, de forma a não cair na alçada do Imposto do Selo. E de como o governo tinha uma palavra dizer e tudo autorizou sem obrigar a uma transacção normal, daquelas que o leitor faz quando vai às compras, que implicaria o também normal pagamento do Imposto do Selo. Agradecimentos antecipados a alguém que venha aqui explicar a posição do primeiro-ministro no debate mensal, que afirmou que este assunto não é com o governo mas sim com a Autoridade Tributária.

Missa de 7.º dia por alma dos 110 milhões de Imposto de Selo que ficaram por cobrar, porque os contribuintes nunca mais os verão e podem considerar o assunto morto e enterrado.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Vacina da AstraZeneca

O fogo que se ateou à volta da vacina da AstraZeneca não será fácil de ser extinto, mesmo com ameaças e anúncio de medidas punitivas, como já começou a verificar-se. A sua sina tem sido, desde o início, a de gerar questiúnculas e polémicas, a que se junta agora a suspeita de ter provocado alguns acidentes graves e mesmo mortais, tendo levado à suspensão da sua administração em variadíssimos países, inclusive num dos países associados à sua fabricação.

A Agência Europeia do Medicamento, como já se esperava, veio dizer que a vacina tem todas as condições para ser aplicada e é eficaz. Porém, isso não vai pôr termo às suspeitas que impendem sobre a vacina, depois da grande polémica suscitada à volta dos últimos incidentes que vieram a lume e das decisões mal explicadas que, ao longo de todo o processo, foram eliminando sucessivamente todas as barreiras que se opunham à sua administração generalizada, como se apenas contasse a pressa de expurgá-la de todos esses óbices. <_o3a_p>

E como é que se pode ir com toda a tranquilidade receber essa vacina, se os responsáveis que nos falam da sua geral inocuidade aconselham a ter atenção, durante vários dias, aos sinais que possam surgir no corpo de quem a toma, de modo a prevenir qualquer acidente? Só isso gera um stress preocupante. <_o3a_p>

António Costa, Porto

​Terrorismo assassino em Moçambique​

Já em 2013 começou o foco de tensão e desde 2017 para cá, em Cabo Delgado, verifica-se o assassinato gratuito das populações pelos mandantes da guerra. Estes inqualificáveis crimes deveriam ter a atenção do Tribunal Penal Internacional. Esta exponenciada violência que gera o caos interessa a quem continua a predar as riquezas naturais naquela zona do Norte de Moçambique. Quem está a pagar esta enorme mortífera factura são os mais pobres, obrigados a deslocalizarem-se para zonas sem quaisquer condições de habitabilidade e subsistência.

A pressa exige, que depressa se tomem posições e acções internacionais, para que os nossos irmãos moçambicanos não fiquem mais sujeitos à pandemia do silêncio e por consequência da morte.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

