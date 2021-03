Milhares de pessoas retiradas de suas casas por causa das piores cheias na Austrália em 60 anos

O estado de Nova Gales do Sul atravessa um período de enorme instabilidade climatérica. Há um ano combatiam-se incêndios florestais, agora enfrenta chuvas torrenciais com poucos precedentes.

As autoridades australianas estão a planear a retirada de milhares de pessoas dos subúrbios de Sydney, que se prepara para as piores inundações nos últimos 60 anos, esperando-se que as chuvas muito fortes continuem nos próximos dias.

As chuvas persistentes nos últimos três dias fizeram subir o caudal dos rios no estado mais populoso do país, Nova Gales do Sul, deixando estragos generalizados e originando apelos para evacuações em massa. A barragem de Warragamba, responsável pelo fornecimento de grande parte da água de consumo de Sydney, transbordou no sábado, obrigando a evacuações e encerramento de escolas.

“Precisamos de nos preparar, será uma semana muito difícil”, disse a primeira-ministra de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.

As chuvas torrenciais que submergiram grandes extensões do estado marcam um contraste profundo com as condições climatéricas na mesma região no ano passado, que por esta altura combatia uma seca e incêndios florestais catastróficos.

“Não seu de nenhuma época na história do estado em que tenhamos tido estas condições climatéricas extremas numa sucessão tão rápida e no meio de uma pandemia”, afirmou Berejiklian.

No domingo, Sydney registou o dia mais húmido do ano com quase 111 milímetros de chuva, enquanto algumas zonas da costa norte do estado acumularam perto de 900 milímetros de precipitação nos últimos seis dias, mais do triplo da média de Março, de acordo com dados do Governo.

As autoridades disseram que 18 mil pessoas foram retiradas de áreas de baixa altitude no estado. Grande parte da costa leste será atingida por chuvas fortes a partir desta segunda-feira por causa da combinação entre um ciclone tropical que passa pelo Noroeste da Austrália e um cavado (um fenómeno associado a frentes de pressão atmosférica baixa) costeira que atinge Nova Gales do Sul, disse a responsável do Gabinete de Meteorologia, Jane Golding.

“Esperamos que esta chuva forte caia em áreas que não têm tido tanta chuva nos últimos dias, portanto antecipamos um risco de cheias nesses locais também”, afirmou Golding.

Algumas zonas nas regiões a oeste de Sydney têm vivido as piores cheias desde 1961, dizem as autoridades, e esperam que o clima descontrolado continue até quarta-feira. Um aviso grave de cheias foi emitido para grande parte de Nova Gales do Sul e também do estado vizinho de Queensland.