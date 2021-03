A pandemia serviu para tirar os monos lá de casa

Sabe aquele berbequim do vizinho que não o deixou dormir até à hora que queria ou que foi o convidado surpresa de uma reunião importante? E as encomendas de todas as dimensões que não pararam de chegar ao prédio? Ou os velhos psichés que avistou deixados à beira do caixote quando ia despejar o lixo? Não foi só impressão sua: os lisboetas aproveitaram mesmo o confinamento para fazer obras em casa, renovar a mobília e mudar os electrodomésticos.

Cumprido um ano sob o signo da covid, os dados da Câmara de Lisboa mostram que houve um afã no melhoramento doméstico, traduzido na recolha de mais madeira, mais entulho e mais equipamentos eléctricos e electrónicos.

Mas o que para uns foi benefício para outros foi calvário. O número de ocorrências por abandono de lixo volumoso na via pública mais do que triplicou entre 2019 e 2020. Em sentido contrário, houve uma quebra nos pedidos para recolha de monos ou entulho.

“A presença das pessoas nas suas residências durante o período de confinamento, o teletrabalho, o aumento do consumo domiciliário, bem como a maior disponibilidade de tempo durante a pandemia para a realização de tarefas de organização, pequenas obras e limpeza das habitações contribuíram para um acréscimo de produção desta tipologia de resíduos”, resumem os serviços de Higiene Urbana num relatório feito este mês a pedido do PÚBLICO.

Em 2020 foram recolhidas 4510 toneladas de resíduos de construção e demolição (RCD), vulgo entulhos, o que corresponde a um aumento de 115% em relação a 2019, em que tinham sido apanhadas 2101 toneladas.

Também parece ter sido o ano predilecto para mudanças de lâmpadas, de frigoríficos e de televisões. Ou, simplesmente, para deitar fora o termoventilador estragado a ocupar espaço ou os telemóveis mortos esquecidos em gavetas. Nos chamados resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), que abarcam um amplo leque de coisas, registou-se um aumento de 42% no volume de recolhas. Em 2019 tinham sido 308 toneladas, em 2020 foram 438.

Outra fileira em que o lixo produzido em 2020 cresceu face ao ano anterior foi a das madeiras. Os lisboetas viram-se livres de 4391 toneladas no ano passado, em comparação com as 3144 em 2019.

Uma grande parte deste lixo foi abandonada na rua, sem o conhecimento prévio da câmara. Existe um número de telefone para a recolha gratuita de RCD e monos, ou monstros, mas em 2020 houve menos pessoas a usá-lo. Na Unidade de Higiene Urbana do Centro Histórico, por exemplo, foram feitos menos 10 mil pedidos do que em 2019. Mas isso não significa que a necessidade não existisse, porque foi nessa mesma área que houve mais abandono de resíduos volumosos.

O fenómeno “foi generalizado a toda a cidade, verificando-se um aumento do número de ocorrências em todas as Unidades de Higiene Urbana”, informa a autarquia.

Em números, 2020 fica marcado por um crescimento de 216% nos abandonos. Os serviços municipais depararam-se com 65131 situações em que entulho, objectos volumosos e resíduos de jardim estavam na rua. Em 2019 tinham sido 20617 ocorrências. Já os pedidos para a recolha de monstros e RCD diminuíram 27% e 14%, respectivamente, face ao ano transacto.

A autarquia assume uma quota-parte de responsabilidade nesta mudança de comportamentos. No primeiro confinamento, “a divulgação das alterações introduzidas à recolha selectiva, a difusão clara de mensagens relacionadas com a correcta deposição de resíduos como máscaras e luvas ocuparam boa parte do tempo dos canais de comunicação entre a câmara e os munícipes”, lê-se. “O desconfinamento em Junho veio mostrar que paulatinamente as pessoas foram retomando os seus (bons) hábitos ambientais.”

No cômputo geral, 2020 foi um ano em que a quantidade de lixo recolhido até diminuiu (14%) face a 2019, ainda que haja diferenças consoante as zonas. Nas freguesias mais residenciais, uma vez que quase toda a gente estava em casa, a produção de resíduos aumentou. E para isso contribuíram também os trabalhos de bricolage caseira. Em Alvalade, nas Avenidas Novas, no Areeiro, em Arroios e em Campolide registou-se “um aumento significativo” dos entulhos e monos.