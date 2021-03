Campo de golfe na Portela pode poluir captação de água em Coimbra, avisa CDU

A instalação de um campo de golfe na margem direita do rio Mondego, perto da Portela, em Coimbra, pode pôr em risco a captação de água que abastece a cidade, avisa o vereador da CDU, Francisco Queirós. <_o3a_p>

Na reunião de executivo da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), que decorreu nesta segunda-feira, Francisco Queirós advertiu que num campo de golfe, “além de um grande consumo de água”, é utilizado fertilizante, o que pode afectar a captação de água do Mondego na estação da Boavista, uns metros a jusante de um terreno que a autarquia está a limpar. <_o3a_p>

O assunto veio à tona através do Notícias de Coimbra, no início do mês. Enquanto a autarquia ia retirando a vegetação da beira-rio, o jornal online dava conta da potencial instalação de um campo de golfe, mas não revelava fontes. <_o3a_p>

Nesta questão, há pelo menos dois factos que todos reconhecem: a autarquia está a intervir num terreno perto da ponte da Portela, retirando grande parte do coberto vegetal. Esse mesmo terreno tem sido apontado como localização possível para um campo de golfe em Coimbra. <_o3a_p>

Na reunião de câmara, dois membros do executivo socialista deram sinais diferentes. O presidente, Manuel Machado, põe um travão na ideia e diz que é prematuro falar da instalação de um campo de golfe ali. O seu vice-presidente, Carlos Cidade, que tem o pelouro do urbanismo, diz que “não é novidade nenhuma”. <_o3a_p>

No final do encontro, o presidente disse que a câmara está a proceder a uma “limpeza de terrenos”, sem mais, embora acrescente que “decorrem estudos”. “ Se houver interessados num campo de golfe e se ele for viável naquela localização”, então, poderá avançar. Mas, para já, ainda não está nesse ponto. O PÚBLICO perguntou se deu entrada algum pedido de informação prévio sobre aquela área. “Que eu saiba, não”, respondeu Machado. O autarca subscreveu também as palavras do vereador comunista. “É necessário avaliar com muito cuidado [uma eventual instalação], porque fica a montante da zona de protecção e de captação da estação da Boavista, que não pode ser posta em causa”, entende. <_o3a_p>

À viabilidade, o autarca junta a vontade da Federação Portuguesa de Golfe. E a federação já disse se estava interessada? “Não creio que já tenha chegado a isso”, responde Manuel Machado, “ainda é prematuro”, acrescenta. A FPG, por sua vez, diz que “mantém contactos com vários municípios no âmbito da construção de instalações desportivas de golfe, sendo uma delas” a de Coimbra, “em conjunto com o Quinta das Lágrimas Clube de Golfe”. No entanto, sublinha a FPG, as reuniões com a câmara foram “meramente exploratórias” não havendo “pormenores relevantes a comunicar”.<_o3a_p>

“Não é novidade nenhuma”<_o3a_p>

Durante a reunião, o tom usado pelo vice-presidente, Carlos Cidade, que tem a pasta do urbanismo, foi diferente: “Relativamente à sua localização [de um campo de golfe], não é novidade nenhuma”, respondeu. “Eu estou espantado é de estarem agora a colocar essa questão. Se bem me recordo, há mais de 20-25 anos que se fala na localização de um campo de golfe naquela zona”, disse. <_o3a_p>

Referiu também que olhava para a FPG como “interlocutora privilegiada” neste processo de “possibilidade de se concretizar um campo de golfe, que é uma aspiração de décadas de muitos conimbricenses”, notou, acrescentando que esse desígnio estava inscrito no programa com que o PS concorreu às autárquicas em Coimbra. <_o3a_p>

O PÚBLICO enviou um conjunto de questões à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que não respondeu. No entanto, o vereador do Somos Coimbra, José Manuel Silva, disse ao PÚBLICO que se reuniu, na semana passada, com responsáveis da APA. O Somos Coimbra perguntou se a agência tinha conhecimento da intervenção e a resposta terá sido negativa. O movimento também procurou saber se a câmara precisaria ou não de um parecer para intervir naquele terreno, “mas essa dúvida ficou no ar”, garante José Manuel Silva. <_o3a_p>

O vereador, que foi já anunciado por Rui Rio como sendo a cara do PSD para concorrer à autarquia nas próximas eleições, concorda que Coimbra necessita de um campo de golfe, mas que, “no mínimo, haja um estudo de impacte ambiental e uma análise de risco-benefício à sua localização”. <_o3a_p>

A operação que a CMC fez, diz Manuel Machado, foi uma limpeza de terreno. Por isso, não necessitava de luz verde da APA. “É uma obrigação da câmara [a limpeza de terrenos ribeirinhos]”, refere. “Não tem que pedir [autorização]. Comunica e tem de avançar. O que é inadequado é aquilo estar a ser usado para depositar pneus e outros subprodutos dos humanos”, sintetiza. <_o3a_p>