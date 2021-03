Antiga biblioteca do Marquês reactivada para fins culturais a partir da próxima semana

Com o nome original, a Biblioteca Popular de Pedro Ivo retorna à Praça do Marquês do Pombal, no Porto, a 29 de Março, no âmbito de um projecto de reactivação com quatro fases. A primeira está a cargo do Museu da Cidade, que até 15 de Maio terá ali instalada a sua Rádio Estação, com um programa de leituras diárias para pais e filhos portuenses.

Após vários anos de portas fechadas e do imbróglio das várias hastas públicas a que esteve sujeita, a Biblioteca Popular de Pedro Ivo vai ser, finalmente, devolvida à cidade, com o nome original e uma função muito próxima daquela com que se instalou na Praça do Marquês de Pombal, no Porto em Janeiro de 1948 – foi uma das primeiras bibliotecas populares da cidade e privilegiava o público infanto-juvenil nas suas estantes. A partir da próxima segunda-feira, miúdos e graúdos vão poder voltar a embrenhar-se nas mais diversas histórias, uma vez que o espaço será reactivado, de forma faseada, até ao final do ano, assumindo-se com uma programação cultural multidisciplinar.

O arranque da nova vida da biblioteca será conduzido pelo Museu da Cidade, que transportará fisicamente para o espaço de 43m² a Rádio Estação. Entre 29 de Março e 15 de Maio, a rádio emitirá em FM a partir dali, “constituindo-se como uma pequena biblioteca sonora ao ar livre”, equiparou Nuno Faria, director artístico do museu, em apresentação na reunião camarária desta segunda-feira. Paralelamente, a emissora vai programar diariamente leituras de fábulas oriundas de várias épocas e latitudes, episódios e temas relacionados com a esfera industrial portuense, leituras sobre as diferentes partes da cidade, linha programática que terá um episódio especial dedicado à Praça do Marquês.

Já a segunda fase decorrerá entre 17 de Maio e 10 de Julho e será orientada pelo Teatro Municipal do Porto (TMP), que tornará a biblioteca numa plataforma de divulgação para artistas em residência e num “ponto de confluência de saberes e culturas do projecto europeu Moving Borders [projecto que envolve sete cidades e instituições culturais europeias], com financiamento por dois anos”, precisou Nuno Faria.

Durante a terceira fase de reactivação, entre 16 de Julho e 12 de Setembro, a Biblioteca Popular de Pedro Ivo irá transformar-se numa extensão da Feira do Livro do Porto e as suas actividades serão planeadas em torno da personalidade que lhe dá nome, o escritor portuense Pedro Ivo (1842-1906). A quarta e última fase do projecto-piloto será dirigida pelo Batalha Centro de Cinema, que entre Outubro e Dezembro deverá apresentar naquele espaço um filme comissariado a um projecto cooperativo de cinema da cidade.

Para 2022, prevê-se que a Biblioteca Popular de Pedro Ivo se volte para a comunidade local em busca de propostas para a sua programação, que se manterá no domínio cultural e artístico. O objectivo é, segundo Nuno Faria, que haja uma “convocatória à comunidade local ou concurso de ideias” que obedeça ao “carácter multidisciplinar” do projecto e, ao mesmo tempo, incorpore “a ligação à história do espaço”, permitindo que os portuenses criem novas memórias na biblioteca do jardim.