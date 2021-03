Brad Pitt de “coração partido” com acusações de violência doméstica

Em 2016, o anúncio da separação de Angelina Jolie e Brad Pitt caiu que nem uma bomba, mas só em 2019 se divorciaram oficialmente. Agora, debatem-se em tribunal pela custódia dos cinco filhos menores. Brad Pitt terá ficado “de coração partido” com a notícia de que a equipa judicial de Jolie se preparava para entregar documentos que alegadamente comprovam violência doméstica.

Quando veio a público o anúncio do divórcio do casal-sensação de Hollywood, houve vários relatos que davam conta que, na origem do desentendimento, estaria o facto de o actor beber em demasia e ter comportamentos violentos. O problema com o álcool foi confirmado pelo próprio Brad Pitt, em 2019, numa entrevista. Angelina Jolie terá provas das acusações de violência doméstica que entregou agora em tribunal.

O ex-casal continua a batalha jurídica pela custódia dos filhos. Recorde-se que estiveram juntos durante 11 anos e têm seis filhos: Maddox, de 19 anos Pax, com 17 Zahara, de 16 Shiloh, de 14 e os gémeos Vivienne e Knox, de 12 anos. Os documentos entregues por Jolie, a 12 de Março, alegadamente atestam os abusos sofridos tanto pela actriz, como pelos filhos — disponíveis para prestar testemunho. Este tipo de documento é normalmente confidencial, mas terá havido uma fuga de informação, partilhada pelo blogue The Blast.

Uma fonte próxima de Brad Pitt revelou, ao Page Six, que o actor está “de coração partido”. “Ele já se responsabilizou pelas suas acções e além de ter admitido os erros do passado, deixou de beber”, sublinhou a fonte. O casamento era “tóxico”, descreve ainda, mas também “passaram juntos muitos momentos bons”.

Entre os momentos “tóxicos” destaca-se o escândalo de agressividade, física e verbal, para com os filhos e a mulher, a bordo de um jacto privado. Pitt ainda esteve sob investigação por parte do FBI, mas viria a ser considerado inocente. De acordo com a mesma fonte, o actor e a sua equipa de advogados nunca atacaram pessoalmente Angelina Jolie, mas sentem que esta fuga de informação foi “calculada” para influenciar a decisão do juiz quanto à guarda das crianças. “Ele sente que tem sido cada vez mais isolado dos filhos e está devastado com isso”, continua a mesma fonte.

Foi noticiado que o filho mais velho do casal, Maddox, teria testemunhado contra o pai, mas fontes próximas da família garantem que não é verdade. A relação entre ambos tem sido descrita como “difícil”. Aliás, ao US Weekly, outra fonte garantiu que “em documentos não oficiais”, Maddox não usa “o sobrenome Pitt, mas sim Jolie”. O jovem terá já manifestado vontade de mudar o nome legalmente assumindo o apelido da mãe, decisão que a actriz não apoia.

Em entrevista à revista GQ, oito meses depois do divórcio, Brad Pitt disse que tanto ele, como Angelina Jolie estavam a dar o seu “melhor”, pelo bem das crianças. A actriz tem, no entanto, lutado por conseguir a guarda total dos filhos, enquanto o ex-marido propõe a guarda partilhada. Na edição de Março da revista Vogue britânica, Angelina Jolie admitiu que os últimos anos têm sido “muito duros” e disse estar “focada em reerguer a família”. Em Agosto de 2020, foi confirmado que aos 57 anos, Brad Pitt namora com a modelo alemã Nicole Poturalski, de 27 anos.