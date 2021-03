Está a nascer uma nova praia no Alentejo — e abre já este Verão

A partir de Julho não vão faltar motivos para visitar o Alqueva. A Praia Fluvial de Azenhas D’El Rei, no Alandroal, é a mais recente aposta da região para o Verão. E por Portel também haverá mais uma praia a descobrir no Grande Lago.

Com o interior a ser muito procurado para o desconfinamento, o Alentejo, bem servido por uma linha costeira repleta de praias de culto, aposta cada vez mais nas praias fluviais, com o Alqueva como epicentro. Depois dos concelhos de Monsaraz, Amieira e Mourão, chegou a vez de o Alandroal anunciar a mais jovem praia fluvial da região — a Praia Fluvial de Azenhas D'EL Rei, em Monte Juntos.

“Muitas vezes, quando se fala de praias fluviais no Alentejo, as pessoas tendem a dizer que é uma oferta muito sazonal e que não tem um impacto assim tão grande em termos de procura. Mas a verdade é que, além do período em que se procura mais esta actividade, as pessoas acabam por escolher viver cá em função desta oferta e isto tem importantes impactos locais”, começa por explicar à Fugas João Maria Grilo, presidente da câmara do Alandroal.

As obras da nova praia iniciam-se no final do mês de Março, mas fica desde já a garantia autárquica de que avançarão a “todo o vapor” para que possa ser inaugurada em Julho.

A área, que terá um extenso areal “com limite de capacidade a definir” e parque de estacionamento gratuito disponível para autocarros e autocaravanas, disponibiliza ainda “um espaço muito verde e muito acolhedor para alturas de Primavera e Verão” que também pode ser utilizado durante as restantes estações do ano.

A proximidade às praias da Liberdade, em Portugal, e de Cheles, em Espanha, colocam a região na mira do turismo, oferecendo “uma dinâmica de interacções muito grande entre um lado e o outro”. “O facto de termos mesmo em frente os nossos vizinhos com o mesmo tipo de oferta pode parecer que é redutor e limitador, mas, pelo contrário cria possibilidades de atracção nos dois lados.”

Câmara Municipal do Alandroal Câmara Municipal do Alandroal Câmara Municipal do Alandroal Fotogaleria Câmara Municipal do Alandroal

Os pontos fortes não ficam por aqui. Para além de vigilância permanente e serviços de apoio como um bar-restaurante com esplanada, balneários e instalações sanitárias, a construção albergará ainda uma zona de recreio para os mais novos, um parque de merendas e zonas de “acesso para pessoas com mobilidade reduzida, uma das características mais importantes do projecto”, enfatiza o autarca.

Na água, a oferta continua. Para além dos tradicionais mergulhos, o ancoradouro oferece ainda aos residentes e turistas actividades de pesca, passeios de barco e uma variedade de desportos náuticos. “É nosso objectivo estabelecer parcerias com o desporto escolar ou com outras iniciativas que permitam começar a ter junto dos jovens a oferta dos desportos náuticos numa fase inicial”, nota João Maria Grilo. Os operadores privados também estão convidados a explorar o novo espaço.

Segundo dados anteriormente divulgados, a construção implica um investimento de 714 mil euros que será financiado pelo Turismo de Portugal em 300 mil e pelo município nos restantes 414 mil.

Portel e a Praia do Alqueva Depois da Amieira, o concelho de Portel prepara a estreia da sua nova praia nas margens do Alqueva, que ficará junto à aldeia que deu o nome à albufeira. Este Verão já deverá estar pronta a usufruir, localizando-se numa área que era parque de merendas. Deverá ter cerca de 100 metros de praia vigiada, instalações de apoio, bar, balneários e casa de banho. Além de um passadiço para dar acesso a estas zonas.

Texto editado por Luís J. Santos